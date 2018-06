Minister van Werk Philippe Muyters: "Stop te zeggen: 'je moet niet naar werk zoeken' " JM

Bron: Belga 3 Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) gaat de VDAB maandag de opdracht geven om de SWT'ers een job aan te bieden en hen te schorsen als ze de job niet aanvaarden. Dat kondigde hij zondag aan in De Zevende Dag (op één) in een debat over het sociaal akkoord bij Carrefour. " Stop te zeggen: 'je moet niet naar werk zoeken'", aldus Muyters.

Samen met CD&V-kamerlid Stefaan Vercamer ging Philippe Muyters in debat over het sociale akkoord bij Carrefour. Volgens de minister van Werk moeten SWT'ers niet op zoek gaan naar een job, maar enkel beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Bindend advies

Muyters wees erop dat hij enkel een advies moet geven over het outplacementplan van Carrefour. "Maar Kris Peeters vraagt mij een bindend advies over SWT om mij mee in het bad te trekken, en ik zal dat ook geven", aldus de Vlaamse minister. Vercamer bevestigde dat er twee procedures zijn, maar hij vond het pijnlijk dat men zich wil profileren op kap van de ontslagen werknemers van Carrefour die bovendien afgeschilderd worden als "profiteurs".

Vercamer wees erop dat een werkneemster van 56 die 24 uur per week werkt 1.430 uur per maand verdient. Als ze in het SWT stapt, krijgt ze 40 euro per maand extra van de werkgever tot ze een nieuwe job vindt. "Die 40 euro afpakken zal haar niet motiveren", aldus het CD&V-kamerlid.

Sommige aangepast beschikbaren gaan gemakkelijker terug aan het werk dan andere. Nochtans zelfde rechten, plichten en begeleiding door @vdab_be.

Het enige verschil? De ene heeft een #SWT en de andere niet.



Philippe Muyters

Wijzigen wet

Maar minister Muyters kondigde aan dat hij vanaf maandag aan de VDAB de opdracht zal geven om een job aan elke SWT'er aan te bieden. Wie weigert, zal geschorst worden. "ACV en ABVV zullen moord en brand schreeuwen", waarschuwde hij.

Philippe Muyters pleitte ervoor om de wet te wijzigen. "Vandaag moeten SWT'ers niet naar een job zoeken, maar enkel beschikbaar voor de arbeidsmarkt zijn. Stop te zeggen: 'je moet niet naar werk zoeken'".

Stefaan Vercamer merkte op dat 80 procent van de 55-plussers vandaag niet eens een jobaanbod krijgt. Hij riep op om van SWT een positief verhaal te maken.