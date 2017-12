Minister van Staat Philippe Maystadt overleden Astrid Snoeys

17u07 2 belga Voormalig cdH-boegbeeld Philippe Maystadt. Minister van Staat Philippe Maystadt is op 69-jarige leeftijd overleden als gevolg van een longziekte, zo is vandaag vernomen. Maystadt, die onder meer minister, vicepremier, partijvoorzitter en voorzitter van de Europese Investeringsbank was, geldt als één van de boegbeelden van de christendemocratie. In de jaren 1980 en 1990 drukte hij zijn stempel op de Belgische politiek. In 1998 werd hij benoemd tot minister van Staat.

Philippe Maystadt werd op 14 maart 1948 geboren in Petit-Rechain bij Verviers. Hij behaalde zijn doctoraat in de rechten aan de UCL.

In 1974 werd Maystadt adviseur op het kabinet van minister van Waalse aangelegenheden Alfred Califice (PSC), die zijn mentor zou worden. In die periode sloot hij zich aan bij de Démocratie Chrétienne, de linkervleugel van de PSC. In 1977 werd hij voor die partij verkozen in de kamer, waarin hij bleef zetelen tot hij in 1991 overstapte naar de Senaat.

Op 16 oktober 1979 werd Maystadt staatssecretaris voor het Waalse Gewest in de regering-Martens I. Het was het begin van een bijna negentien jaar lange onafgebroken loopbaan als regeringslid. Onder Martens II en III kreeg hij dezelfde bevoegdheid. In het kabinet-Martens IV kreeg hij de portefeuilles van Openbaar Ambt en Wetenschapsbeleid en werd hij ook belast met de coördinatie van het Milieubeleid. Hij bleef op post onder Eyskens I.

Op 17 december 1981 werd Maystadt in de regering-Martens V minister van Begroting, Wetenschapsbeleid en van het Plan. Hij speelt een actieve rol in het herstelbeleid, dat mede via een reeks bijzondere machten vanaf februari 1982 werd doorgevoerd. In maart 1984 stelde Maystadt mee het Spaarplan op dat een besparing van 230 miljard over drie jaar inhield.

In de roomsblauwe regeringen-Martens VI en VII nam Maystadt de portefeuille van Economische Zaken waar. Vanaf 18 november 1986 werd hij ook vicepremier na het ontslag van Charles-Ferdinand Nothomb wegens het Heizeldrama. In de regering-Martens VIII was Maystadt sinds 9 mei 1988 minister van Financiën.

Jarenlang zat Maystadt het interimcomité van het Internationaal Monetair Fonds voor.

In mei 1998 werd hij voorzitter van de op de dool geraakte PSC. Maystadt werd aanzien als de enige die de Franstalige christendemocraten van de ondergang kon redden. Maar ook onder zijn leiding ging de partij er verder op achteruit: de PSC verdween in 1999 voor het eerst in veertig jaar in de oppositie.

Hierdoor verloor Maystadt, die in 1998 benoemd werd tot minister van Staat, de kans om Karel Van Miert op te volgen als Belgische EU-commissaris, een positie waarvoor hij vaak genoemd werd. Kort daarna verwierf Maystadt een andere Europese functie. Hij werd op 1 januari 2000 voorzitter van de Europese Investeringsbank (EIB), een functie die hij tot in 2011 uitoefende.

