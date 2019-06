Minister van Staat en oud-senaatsvoorzitter Armand De Decker overleden HR

12 juni 2019

23u50

Bron: Belga 0 Binnenland De voormalige voorzitter van de Senaat en ex-burgemeester van Ukkel Armand De Decker is woensdag op 70-jarige leeftijd overleden. Dat hebben zijn familie en de huidige burgemeester van Ukkel Boris Dilliès bekendgemaakt.

“De liberale familie heeft op deze 12 juni een van haar grote figuren verloren... België verliest een staatsman met een opmerkelijke intelligentie, een warme persoonlijkheid en bruggenbouwer die bekend staat voor zijn genegenheid voor het land”, aldus Boris Dilliès.

Zijn reputatie raakte bezoedeld in het dossier Kazachgate. Begin mei 2018 raakte bekend dat de van corruptie verdachte De Decker opstapte bij MR.

Carrière

De Decker behaalde zijn licentiaat in de rechten aan de ULB. Hij begon zijn professionele loopbaan in 1973 als advocaat aan de Brusselse balie. Zijn politieke loopbaan begon in 1979 toen hij adjunct-secretaris-generaal werd van de PRL, de Franstalige liberalen.

In 1980 verhuisde hij naar het kabinet van defensie-minister Charles Poswick. In 1981 schopte hij het tot Kamerlid. Daar bleef hij tot 1995, waarna hij senator werd. Van 1999 tot 2004 en van 2007 tot 2010 zetelde hij er als voorzitter. De Decker was minister van Ontwikkelingssamenwerking tussen 2004 en 2007 en werd intussen benoemd tot minister van Staat.