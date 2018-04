Minister van Pensioenen: "Als de pensioenen te laag zijn, moet er langer gewerkt worden" IB

07 april 2018

23u39

Bron: Het Nieuwsblad, L'Echo 15 Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine wil dat mensen langer gaan werken als de pensioenen te laag zijn. Dat zegt hij in een interview met L’Echo. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Daniel Bacquelaine (MR) staat voor de lastige taak om de pensioenen te hervormen. “Sinds 1985 hebben de vorige socialistische ministers geen enkele hervorming doorgevoerd", zegt de minister. "Helemaal niets of bijna niets. En dat 37 jaar lang. Zij deden geen hervormingen, dus namen wij wel onze verantwoordelijkheden”, aldus Bacquelaine in de krant.

Volgens de liberale minister zijn er drie manieren om aan pensioenen te werken: het verhogen van bijdragen, het afdwingen van uitkeringen of mensen langer laten werken. “Als de pensioenen te laag zijn, moet er langer gewerkt worden. Dat is de enige manier om verder te gaan”, aldus Bacquelaine, die wel opmerkt dat er in dat laatste scenario rekening zal worden gehouden met mensen met een lange loopbaan en mensen die zwaar werk doen.

60 jaar absoluut minimum

“Ik beslis niet alleen over welke beroepen zwaar zijn en welke niet”, aldus de minister. “Maar een pensioenleeftijd van zestig jaar wordt het absolute minimum voor mensen die bijna veertig jaar een baan hebben uitgeoefend die voldoet aan minstens drie van de vier criteria die gelden voor een zwaar beroep: fysiek zwaar werk, werk met onregelmatige uren, werk met een veiligheidsrisico of werk dat gepaard gaat met stress. Om op zijn of haar zestigste te stoppen moet die persoon bovendien heel zijn leven effectief aan de slag zijn geweest.”