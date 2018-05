Minister van mobiliteit wil verplicht alcoholslot op autocar en bus FT

08 mei 2018

08u22 0 Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wil dat alle nieuwe autocars een alcoholslot hebben. Voor bestaande voertuigen voorziet hij een periode van vijf jaar om zich in regel te stellen.

Dat minister van Mobiliteit François Bellot (MR) een alcoholslot wil voor wie al meermaals betrapt werd op dronken rijden is bekend, maar nu wil hij het toestelletje ook verplichten in elke autocar en bus. Zo ook in een schoolbus of op voertuigen van De Lijn. Dat zei hij gisteren tijdens een bezoek aan busbedrijf Generaltour in Herstal waar vijftien voertuigen al met zo'n slot zijn uitgerust.

"Alle nieuwe touringcars en bussen moeten er een hebben. Voertuigen die al in omloop zijn, krijgen wat mij betreft vijf jaar de tijd om er een te installeren." Bellot liet nog weten het punt onmiddellijk op de agenda te plaatsen. "Als er een overeenkomst is, kan het snel gaan", klonk het nog. Al zal hij wat betreft bussen voor schoolvervoer en voor het openbaar vervoer zijn voorstel overmaken aan de gewesten, want zij zijn bevoegd voor die twee categorieën.

Carlo Di Antonio (CDH), Waals minister van Mobiliteit, maakt zich alvast zorgen over de kosten die gepaard zouden gaan met de plaatsing van het apparaat. Het alcoholslot alleen al kost 1.500 euro, maar daar komen jaarlijks ook nog eens 300 tot 400 euro aan onderhoudskosten bij. Ook de sectorfederatie FBAA heeft haar bedenkingen en laat de busbedrijven liever zelf beslissen.