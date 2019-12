Minister van Mobiliteit Lydia Peeters: "Onmogelijk om trucks uit elke dorpskern te weren" Celio (11) sterft op weg naar school BCL

12 december 2019

00u00 10 Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters zal vandaag overleggen met de stad Aalst, waar een 11-jarige jongen gisterochtend stierf nadat hij gegrepen werd door een vrachtwagen. "We betreuren dit heel erg, maar een algemeen verbod op trucks in de dorpskern is onmogelijk."

Verkeersexperts en ook de familie van de verongelukte Celio Ebe Matumbu pleitten gisteren voor het weren van vrachtwagens uit de bebouwde kom, of toch minstens uit schoolomgevingen een halfuur voor aanvang en na afloop van de lessen.

Een totaalverbod acht minister Peeters (Open Vld) "onmogelijk". "We moeten geval per geval bekijken. In Aalst ligt dat bedrijf in de stadskern. Dan is het moeilijk om te zeggen dat daar geen vrachtwagens mogen komen." Dan is trucks verbieden wanneer kinderen tussen thuis en school pendelen haalbaarder, meent Peeters. "Dat moeten gemeentebesturen regelen via een aanvullend reglement. Los daarvan moeten we blijven inzetten op cursussen over dodehoekongevallen, zeker op scholen."

De minister zit binnenkort ook samen met Google om te bespreken hoe navigatie-apps als Waze vrachtwagens om drukke woonkernen en schoolomgevingen heen kunnen leiden.