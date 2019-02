Minister van Landbouw wil varkensvleesindustrie als sector in crisis erkennen HR

02 februari 2019

21u27

Bron: Belga 0 Minister van Landbouw Denis Ducarme laat de modaliteiten onderzoeken die moeten toelaten om de varkensvleesindustrie als sector in crisis te erkennen.

Dat heeft hij zaterdag gezegd tijdens de landbouwbeurs in Doornik. In de loop van de week zal er een omzendbrief komen, aldus de woordvoerster van de minister van Landbouw.

Het uitbreken van Afrikaanse varkenspest in het zuiden van de provincie Luxemburg heeft de prijs doen dalen tot 0,85 euro per kilo, of onder de kostprijs. Voor de boeren betekent dit een verlies van 20 euro per dier.

De erkenning van sector in crisis zal toelaten om, volgens het geval, een verlaging te bekomen van voorlopige sociale bijdragen, een vrijstelling van sociale bijdragen of uitstel van betaling van die bijdragen met een jaar.