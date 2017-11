Minister van Justitie Geens engageert zich persoonlijk voor onderzoek naar Bende van Nijvel Redactie

12u27

Bron: Belga 0 BELGA Minister of Justice Koen Geens pictured during a memorial for victims of the 'Brabant killers (also the Nijvel Gang (Tueries du Brabant - Bende Van Nijvel) case, Thursday 09 November 2017 in Aalst. BELGA PHOTO DIRK WAEM Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) engageert zich persoonlijk om het onderzoek van de Bende van Nijvel tot een goed einde te brengen. Dat zegt hij nadat burgemeester van Aalst Christoph D'Haese (N-VA) felle kritiek had geuit op het gerecht . "Het enige wat ik als uw minister van Justitie kan doen, is mijn diep en oprecht medeleven betuigen", klinkt het. "Ik wil mijn persoonlijk en blijvend engagement uitdrukken om met de middelen die ter beschikking staan, de zaak in de goede richting te duwen."

"Men zegt wel eens dat tijd alle wonden heelt. Tijd heelt niet alle wonden. Toch niet de wonden waarvoor we hier vandaag samen zijn", aldus Geens, die de onopgeloste raid op een grootwarenhuis waarbij 8 mensen het leven lieten in 1985, "een smet op de rechtsstaat" noemt. "Een smet, die wij tegen de tand des tijds in moeten proberen uit te wissen."

"Twee dingen dacht ik niet te zeggen", vervolgt de minister. "Twee jaar geleden hebben we de verjaring van dit dossier verlengd. Toen was er voor de zaak niet veel belangstelling. Laat ons er kracht uit halen dat we dat hebben gedaan." De minister dringt erop aan "nooit het geloof te verliezen in mensen. Politie en justitie zijn vandaag niet dezelfde mensen als 30 jaar geleden. We willen hen - althans ik - niets verwijten. Toch moeten we ze ook motiveren om dit verhaal tot een goed einde te brengen."

Geens besluit met de belofte tot "luisterbereidheid maar ook effectieve inzet voor de slachtoffers en nabestaanden. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat als we hier volgend jaar opnieuw staan, er licht staat aan de horizon is. Ik hoef niet te herhalen dat die horizon al te lang verduisterd is."