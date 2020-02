Minister van Gelijke Kansen lanceert brochure voor ouders van intersekse kinderen ttr

21 februari 2020

15u48

Bron: belga 0 Minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) lanceert een brochure die vragen van ouders van intersekse kinderen moet beantwoorden. "Elke dag worden in ons land vijf kinderen geboren met een variatie in geslachtskenmerken", zegt ze, "maar toch is de onwetendheid zeer groot."

Intersekse personen zijn mensen die geboren worden met een variatie in geslachtskenmerken. Ze hebben zowel vrouwelijke als mannelijke kenmerken. Soms gaat het om zichtbare verschillen, zoals anders ontwikkelde geslachtsorganen, maar vaak is het ook onzichtbaar, denk aan hormonale variaties. Intersekse baby's worden bij de geboorte vaak rechtstreeks naar een arts doorverwezen om het lichaam aan te passen. Vaak gaat het om cosmetische ingrepen, en zijn die medisch dus niet noodzakelijk.

Elke dag worden in ons land gemiddeld vijf kinderen met intersekse geslachtskenmerken geboren, maar de onwetendheid is groot, zegt minister Muylle. "Intersekse personen zijn vanaf hun geboorte het slachtoffer van onwetendheid, stereotypen en discriminatie", klinkt het. De minister organiseerde vrijdag een colloquium rond intersekse personen met verenigingen, academici, politici en ervaringsdeskundigen, "om het thema uit de taboesfeer te halen en de kennis erover te vergroten.”

Brochure

Muylle lanceert alvast een brochure gericht op ouders van intersekse kinderen en iedereen die meer wil weten over het onderwerp. "We willen ouders doen beseffen dat intersekse zijn iets volkomen normaal is. Hun kind kan perfect gelukkig en gezond zijn", zegt ze. De brochure zal binnenkort online worden verspreid via het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, de websites van belangenverenigingen en kraamklinieken en pediaters.

Daarnaast wil Muylle inzetten op een meer aangepast beleid rond intersekse personen. Zo denkt ze onder meer aan meer sensibilisering, wetgeving ter bescherming van de fysieke integriteit van intersekse personen en een nieuw actieplan tegen discriminatie en geweld op basis van seksuele, gender- en geslachtsdiversiteit.