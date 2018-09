Minister van Financiën reageert op open brief: "Haven van Antwerpen wordt niet bewaakt door 22 maar door een honderdtal mensen" AW

04 september 2018

21u00

Bron: Belga 5 De haven van Antwerpen heeft een drugsteam dat is opgebouwd uit verschillende ondersteunende diensten met in totaal ongeveer honderd personeelsleden. Dat meldt het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Daarmee reageert de federale minister op een open brief van een ACOD-lid bij de Administratie Douane en Accijnzen.

Karin Van Hoffelen, die ook actief is als partijvoorzitter van Groen in Brecht, had in een brief aan burgemeester Bart De Wever (N-VA) gereageerd op zijn uitspraken over het drugsprobleem in de haven. "Om de haven te bewaken door patrouilles, 7 op 7 en 24 op 24, zijn er binnenkort welgeteld nog 22 mensen", zegt ze in de brief.

"Dat cijfer is compleet onjuist", reageert het kabinet Van Overtveldt. Van Hoffelen vergeet volgens het kabinet de politiediensten en privéfirma's.

Er is ook onenigheid over het aantal mensen binnen het bewakingsteam van de douane: dat zijn er 26 en geen 22, zegt het kabinet van de minister. "Maar er vertrekken binnenkort een aantal collega's", weet Van Hoffelen. Ze zegt dat er in het kader van de Brexit wel nieuwe mensen worden opgeleid, maar volgens Van Hoffelen duurt het in het gunstigste geval nog anderhalf jaar voor die aan de slag kunnen.

Extra budgetten

De kritiek dat de douaneploeg het moet stellen met gebrekkige apparatuur, countert het kabinet met de opmerking dat Van Overtveldt de afgelopen jaren extra budgetten voor nieuw materiaal heeft vrijgemaakt. Er zou 8 miljoen euro geïnvesteerd zijn in upgrades en nieuwe aankopen van scanners en er was 4 miljoen voor de vernieuwing van het wagenpark. Bovendien komt er nog eens 4,1 miljoen euro aan bijkomende investeringen aan.

Risicoanalyse

"Amper 0,5 procent van de containers in de Antwerpse haven kan én mag gecontroleerd worden", schrijft Van Hoffelen. Als antwoord daarop benadrukt het kabinet dat elke container in de haven gecontroleerd wordt op basis van een risicoanalyse, die wordt aangestuurd door een intelligente selectiemotor. "Op basis daarvan worden ongeveer 1,6 procent van de ingevoerde zendingen onderworpen aan een fysieke controle. Dat percentage is in lijn met dat van de ons omringende landen", klinkt het.