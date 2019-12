Minister van Defensie wil aantal militairen op straat beperken tot 200 SVM

18 december 2019

20u45

Bron: Belga 0 Er ligt een plan op tafel om het aantal militairen die op straat patrouilleren en gevoelige plaatsen bewaken af te bouwen tot 200. Er zou tegelijk wel een snel inzetbare reserve van honderd militairen achter de hand gehouden worden. Dat verklaarde de nieuwe minister van Defensie Philippe Goffin in de Kamercommissie. Momenteel worden er nog 420 militairen 24/7 ingezet, 94 onder hen fungeren als reserve.

Operatie Vigilant Guardian werd in januari 2015 opgezet, na de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs en de politieactie tegen de terreurcel in Verviers. Na de aanslagen in Zaventem en Brussel van 22 maart 2016 werd het aantal militairen opgevoerd tot een maximum van ongeveer 1.800.

Intussen kunnen er maximaal 550 militairen ontplooid worden, maar in de feiten zijn het er ongeveer 415. Volgens minister Goffin zijn Defensie en de federale politie nu een plan overeengekomen om de inzet verder af te bouwen.

Vanaf september volgend jaar zou de politie zelf opnieuw de bewaking van de meeste gevoelige plaatsen voor haar rekening nemen. Alleen de nucleaire sites in Vlaanderen zouden nog bewaakt worden door militairen. Daarvoor zouden ongeveer dertig soldaten ingezet worden.