Minister van Defensie Vandeput past voor tweede termijn na F-16-heisa lva

24 maart 2018

04u33

Bron: Belga 0 In de volgende legislatuur zal Steven Vandeput (N-VA) níét opnieuw minister van Defensie zijn. Dat zegt hij vandaag in een interview in Het Nieuwsblad na de hele F-16-heisa.

Naar eigen zeggen heeft zijn beslissing evenwel niets te maken met het schandaal. "Er zijn departementen waar je wel je termijn kan verlengen, maar hier heb je een zekere frisheid nodig", zegt hij.

Want als defensieminister sta je "dicht bij de zon: veel plichtplegingen met groot vertoon. Als je dat te lang doet, dan riskeer je te denken dat dat het echte leven is."

Vandeput zegt bovendien voor het eerst openlijk dat de piste van de Rafale, de Franse hoop om de F-16 te vervangen, nog niet helemaal dood en begraven is. "Als de regering zegt dat de Fransen in die mate belangrijk zijn, dan gaan we dat opnieuw bekijken."