Minister van Defensie Philippe Goffin (MR) verdedigt keuze voor Luxemburgs postbusbedrijf bij bestelling mondmaskers: "Regels werden nageleefd” TT

28 mei 2020

16u39 5 Minister van Defensie Philippe Goffin (MR) heeft in de Kamer vragen gekregen over het dossier van de mondmaskers die via Defensie besteld zijn. Er worden steeds meer vraagtekens geplaatst bij de gunning van de bestelling van 15 miljoen stuks aan het Luxemburgse postbusbedrijf Avrox . Textielfirma’s die hun dossier perfect in orde hadden, zijn volgens N-VA-parlementslid Michael Freilich om onduidelijke reden overboord gegooid. Goffin gaf geen specifieke reden waarom andere bedrijven naast de bestelling grepen, maar zei dat alle regels rond de openbare aanbestedingen werden nageleefd.



“Je kan niet méér een brievenbusfirma zijn dan Avrox”, aldus Freilich in zijn vraag aan Goffin. “De reden voor afwijzing zijn vaak referenties die niet kloppen. Een referentie als de federale politie wordt niet aanvaard. Het is duidelijk dat er iets misgelopen is. De vraag is waar. Is het toeval dat men de hoogste prijs neemt, dat alle Belgische firma’s uit de boot vallen?”

Vanmorgen bleek dat Belgische textielfirma’s die hun dossier perfect in orde hadden, door de overheid om onduidelijke redenen overboord zijn gegooid. Ook de antiwitwascel maakte zich eerder zorgen over het dossier na verschillende onthullingen, onder andere over de Jordaanse zakenman die schuilgaat achter de postbusvennootschap. Een bank waar hij en zijn familie mee de plak zwaaien, is door Israël bijvoorbeeld recent op een zwarte lijst gezet wegens vermeende financiering van terreurverdachten. De firma zelf huist op een adres in Luxemburg waar officieel tientallen bedrijven op de postbus hangen, maar er geen echt kantoor is.

2,7 miljoen maskers zijn geleverd

Maar volgens Goffin is er niets aan de hand. “Er is een aanvraag gestuurd naar 41 bedrijven”, aldus de minister in zijn korte repliek. “De evaluaties sloegen op een aantal criteria zoals de mogelijkheid te kunnen leveren, betalingsprincipes, geen strafblad, enzovoort. Gezien de vereiste hoeveelheden en snelheden zijn er twee firma’s uitgekozen. De dossiers zijn voorgelegd aan de Inspectie van Financiën. De bestelling werd geplaatst op 5 mei, twee firma’s werden weerhouden gezien hun snelle productiecapaciteit. De tweede was een Luxemburgse firma, die heeft tot nu toe 2.700.000 maskers geleverd, er komen er dit weekend nog 3 miljoen, de rest komt volgende week.” Eerder zei Goffin dat Avrox alle 15 miljoen bestelde maskers op 25 mei geleverd zouden zijn. Het bedrijf zal boetes moeten betalen voor de vertraging.

Het tweede bedrijf waarmee ons land in zee ging, heeft de daar bestelde 3 miljoen mondmaskers allemaal geleverd.

De regels van de openbare aanbesteding werden nageleefd, aldus Goffin stellig. “Alle stukken blijven ter beschikking van het Rekenhof ter controle. We wisten allemaal dat het ging om een dringende procedure. Defensie heeft sterk en goed gewerkt.”

Kamerlid Michael Freilich stelde geen antwoord op zijn vragen te hebben gekregen en blijft zich afvragen waarom Belgische bedrijven niet geselecteerd zijn, en Avrox wel.