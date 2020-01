Minister van Defensie Goffin belooft militairen op straat af te bouwen, De Crem reageert verbaasd TT

02 januari 2020

08u27

Bron: Belga 1 Minister van Defensie Philippe Goffin (MR) wil minder militairen op straat. Dat heeft hij op oudejaarsavond nogmaals gezegd, zo berichten De Standaard en Het Nieuwsblad. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) reageert verbaasd.

Goffin heeft oren naar de wensen van de militairen om de bewakingsopdrachten in Antwerpen en Brussel terug te schroeven. Dat herhaalde hij dinsdag tijdens een bezoek aan de militairen die permanent aanwezig zijn in de Joodse buurt in Antwerpen. Sinds januari 2015 patrouilleren militairen op cruciale plaatsen in steun van de politie. Op het hoogtepunt van de terreurdreiging telde ons land 1.800 militairen op straat, doorheen de jaren is dat aantal verminderd en werd ook de opdracht bijgestuurd: van statische opdrachten naar een mobiel optreden in een gedefinieerde zone.

Momenteel zijn er nog 415 militairen die permanent patrouilleren, maar dat aantal kan volgens Goffin verlaagd worden tot 200 effectieven en 100 in reserve. Hij wacht naar eigen zeggen alleen nog op de goedkeuring van Binnenlandse Zaken om die beslissing uit te voeren. Het is aan de politie om een deel van die bewaking weer over te nemen, vindt Goffin. Het is niet de eerste keer dat de minister dat aankondigt, en ook zijn voorganger Didier Reynders (MR) deed dat al.

Op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken De Crem zijn ze verbaasd over de beloftes van Goffin. "Die beslissing wordt maandelijks hernieuwd in de ministerraad", klinkt het. "De vraag om minder militairen in te zetten, is daar bij mijn weten nog niet gepasseerd", zegt de woordvoerder van De Crem. Op de ministerraad van 20 december werd alvast beslist om nog minstens tot 2 februari het maximum op 550 te houden.