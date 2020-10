Minister Tinne Van Der Straeten (Groen): “Kernenergie zal overbodig zijn tegen 2025" HLA

11 oktober 2020

08u53

Bron: De Zondag 6 Kersvers federaal minister van Energie Tinne Van Der Straeten (Groen) vertelt in een interview met De Zondag over haar ambities deze legislatuur en de beoogde kernuitstap tegen 2025. “Als kernenergie verdwijnt, komt er veel ruimte voor nieuwe energie”, klinkt het. “Mijn bilan mag niet zijn: zeven kerncentrales dicht. Mijn bilan moet zijn: duurzame en betaalbare energie voor iedereen”.

De regering-De Croo heeft de kernuitstap bevestigd, al zal de definitieve beslissing daarover pas in 2021 genomen worden. Mocht er in november volgend jaar toch een onverwacht probleem opduiken van bevoorradingszekerheid, dan zal de regering de nodige maatregelen nemen, zoals een aanpassing van de kalender van de kernuitstap, staat te lezen in het regeerakkoord. Toch is Tinne Van Der Straeten er 100 procent zeker van dat de kernuitstap er komt tegen 2025. “We zullen de bevoorrading continue monitoren, maar als wij onze richting aanhouden, zal kernenergie overbodig zijn tegen dan", klinkt het.

Om dat te bereiken, wil de minister de omslag naar hernieuwbare energie “keihard” stimuleren. “Onze windmolens zouden onze nationale trots moeten zijn. Dat, chocolade en bier zijn onze beste exportproducten. We zijn wereldwijd de nummer vier op vlak van windmolens op zee”, aldus Van Der Straeten. Om de omslag te maken, wil de Groen-minister ook werk maken van betere opslag van elektriciteit, samenwerking met de buurlanden. Daarnaast zullen er ook enkele vervuilende gascentrales nodig zijn, klinkt het. “Die gascentrales zijn maar tijdelijk nodig in de transitiefase. Als er voldoende hernieuwbare energie is, zijn die makkelijk uit te schakelen”.

