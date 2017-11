Minister Sven Gatz is furieus en dient klacht in tegen organisator flashmob FT

18u54

Bron: Twitter 0 BELGA Minister van Cultuur en Brussel, Sven Gatz (Open Vld).

Vlaams minister van Cultuur en Brussel, Sven Gatz (Open Vld), kan er absoluut niet om lachen dat de Muntpuntbibliotheek tijdens de rellen in Brussel in de brokken deelde. Via Twitter heeft hij laten weten klacht in te zullen dienen tegen de organisator van de flashmob. Gatz reageert furieus. "Potje breken is potje betalen", klinkt het.

Schade ook aan @Muntpunt : ik zal klacht met burgerlijke partijstelling indienen tegen organisator flashmob. https://t.co/xExIBcSAt8 Sven Gatz(@ svengatz) link