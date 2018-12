Minister rolt met spierballen: De Block wil Palestijnen terugsturen Isolde Van Den Eynde

00u00 0 Nu asielzoekers uit de Palestijnse Gazastrook niet meer automatisch erkend worden, speelt Maggie De Block (Open Vld) met het idee om de dossiers van reeds erkende vluchtelingen uit die regio te herbekijken - en hen mogelijk terug te sturen. Achterliggend idee: tonen dat ze geen 'softie' is.

Tot voor kort kreeg je als Palestijn uit de Gazastrook nagenoeg altijd asiel in ons land. Maar op 5 december paste het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) z'n richtlijnen aan, omdat de situatie in Gaza niet meer voor iedereen "precair" heet te zijn. Sindsdien bekijkt de asieldienst dossier per dossier.

Minister De Block grijpt die nieuwe richtlijn aan om bij het CGVS te polsen of ze de vluchtelingenstatus van Palestijnen uit Gaza kan opheffen. Dat blijkt uit interne documenten die deze krant kon inkijken. Als het CGVS het licht op groen zet, kan dit betekenen dat erkende vluchtelingen hun statuut kwijtspelen en ons land worden uitgezet. Tenminste: als ze nog geen vijf jaar papieren hebben, want na die periode is het verblijfsrecht definitief.

Toen Maggie De Block de portefeuille Asiel en Migratie overnam van ex-staatssecretaris Theo Francken (N-VA) schafte ze meteen diens quotum van 50 dossiers per dag af. De minister vindt dat iedereen vlot asiel moet kunnen aanvragen. Daarop verklaarde Francken dat ze de deur openzette voor alleenstaande mannen uit Gaza, die - aangemoedigd door smokkelaars - massaal aankloppen. Eind oktober stond de teller op 1.909 aanvragen. Daarmee zijn de Palestijnen na de Syriërs de grootste groep asielzoekers in ons land. Het is duidelijk dat Maggie De Block met haar nieuwe manoeuvre de perceptie wil keren dat ze een (te) zachtaardig beleid zou voeren.