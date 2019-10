Minister roept gemeenten op: "Erken Europese gehandicaptenkaart” jv

23 oktober 2019

06u39

Bron: belga 6 Minister Nathalie Muylle, bevoegd voor Personen met een handicap, gaat een brief sturen naar alle gemeentebesturen met de vraag de Europese gehandicaptenkaart te erkennen. Dat staat te lezen in het Belang van Limburg.

De Europese gehandicaptenkaart of European Disability Card (EDC) werd exact twee jaar geleden ingevoerd. Sindsdien hebben al meer dan 54.000 mensen met een beperking zo'n kaart aangevraagd. Zij kunnen op die manier eenvoudig hun handicap bewijzen aan de ingang van deelnemende musea, theaters, pretparken, toeristische attracties, culturele centra, enzovoort.



De culturele of toeristische actoren zijn op hun beurt vrij om een voordeel aan die kaart te verbinden. De kaart is overigens niet alleen in België, maar ook in Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië erkend.

De overheid houdt een lijst bij van 'partners' die de EDC-kaart erkennen. Daarop staan bijna 400 actoren. Ook steden en gemeenten kunnen de kaart erkennen en daar voordelen aan koppelen voor hun cultuur-, sport- en vrijetijdsaanbod. Die erkenning is echter ook symbolisch een belangrijk signaal naar andere verenigingen in de buurt. Toch staan er nog maar weinig steden en gemeenten op die lijst. Daarom gaat bevoegd minister Nathalie Muylle alle gemeentebesturen een brief sturen om hen nog eens te wijzen op het bestaan en de voordelen van de European Disability Card.