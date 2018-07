Minister Reynders na kritiek op zijn vele WK-bezoekjes: "Als de Belgen zo ver geraken, moeten we erbij zijn" TMA

15 juli 2018

09u35

Bron: Belga 8 Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) ging naar nagenoeg alle WK-wedstrijden van de Belgen in Rusland kijken, en kreeg daarvoor hier en daar wat kritiek. Maar "als de ploeg zo ver komt, moeten we daar zijn", vindt de MR-vicepremier. "Bovendien waren de reizen telkens gekoppeld aan diplomatieke bezoeken", verdedigt Reynders zich.

De minister van Buitenlandse Zaken was er ook zaterdagmiddag bij voor de kleine finale in Sint-Petersburg, een match die de Rode Duivels met 2-0 wonnen van Engeland. Nadien ging hij het terrein op om de spelers, de staff en de leden van de Belgische voetbalbond te feliciteren. De MR-vice ging ook mee op de groepsfoto.

Critici vonden het niet kunnen dat hij naar Rusland trok, omdat het land het niet al te nauw neemt met de mensenrechten en de vrije media. Maar "als de ploeg zo ver geraakt, moeten we er zijn", verdedigde Reynders zich enkele uren voor de match. "Ze gaan naar huis met zes overwinningen tegenover één nederlaag. Alleen de ploeg die zondag wint, zal kunnen zeggen dat ze even goed of beter heeft gedaan."

Reynders trok trouwens niet alleen voor het voetbal richting Rusland, benadrukte hij. Hij heeft "van het evenement gebruik kunnen maken om politieke boodschappen te verkondigen", zei hij.

De minister trok onder meer naar Polen en Georgië, en had een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. "We hebben een dialoog gehad over alle onderwerpen", zei Reynders, ook over de mensenrechtensituatie in het land. "We zitten met een sterke macht die niet alle dimensies van de mensenrechten respecteert. Dat moeten we kunnen zeggen, zonder de sterke dialoog met Rusland te ondermijnen. Als sommigen vinden dat men niet meer naar Rusland mag gaan, dat men mij dan een lijst geeft met landen waar we wel nog naartoe mogen."