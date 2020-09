Minister-president van de Franse gemeenschap relativeert coronacijfers: “De situate is niet dramatisch”

Redactie

23 september 2020

12u02

Bron: VTM NIEUWS 10

De coronacijfers blijven maar stijgen. Niet enkel het aantal besmettingen, maar ook de hospitalisaties en overlijdens gaan de hoogte in. Volgens Pierre-Yves Jeholet (MR), minister-president van de Franse gemeenschap, is de situatie nog niet dramatisch: “De cijfers stijgen, ja. Het aantal besmettingen. We moeten dus voorzichtig zijn natuurlijk. Wat ons bezighoudt zijn het aantal hospitalisaties, het aantal mensen op intensieve zorg en het aantal overlijdens. Dat moeten we bekijken, maar we zitten helemaal niet in een dramatische situatie.”