Minister-president Geert Bourgeois is optimistisch: "Ik zie moslims westerser worden" DIETER DUJARDIN

05u45 1 Foto PN "Ik heb het gehad met alle negativisme. Ja, er blijven pijnpunten, maar het gaat goed met Vlaanderen en daar mogen we best wat trotser op zijn." Offensief en optimistisch beukt Geert Bourgeois (N-VA) het politieke jaar open. Zelfs over het beladen thema 'identiteit': "Ik zie moslims westerser worden."

De grootste Vlaamse hervormings-regering ooit. Zo noemde de minister-president zijn ploeg deze week, en al wie daar dunnetjes over doet, krijgt de banbliksem. Het zit precies hoog. Bourgeois: "Als ik de krant opensla of de oppositie hoor, krijg ik de indruk dat het elke dag kommer en kwel is. Mij hoor je niet ontkennen dat er nog veel werk is. Maar in het algemeen doet Vlaanderen het goed tot zeer goed. Onze onderzoeksinstellingen zijn pure wereldtop. Onze groei staat op 1,8%. Al 25 maanden op rij daalt de werkloosheid. Er zijn al 90.000 jobs bijgekomen en er zijn er nog 66.000 op komst. En ons exportcijfer is boven de 300 miljard euro uitgestegen."





Joris Vandenbroucke van sp.a komt ze niet tegen in Vlaanderen, de mensen die blij worden van uw exportcijfers. U leeft in een bubbel.

"Integendeel: ik sta met mijn beide voeten in de Vlaamse klei. En ik kom die mensen wél tegen. Weet u hoeveel Vlamingen er hun brood verdienen dankzij export? 900.000. Het is de levenslijn van Vlaanderen, een regio zonder veel grondstoffen en een kleine markt, die bijgevolg heel sterk moet inzetten op innovatie. Vandaar dat ik ook zo trots ben dat mijn regering voluit gaat voor de ontwikkeling van een supersnel datanetwerk. We kunnen daarmee een voorsprong nemen in Europa. Hoop en optimisme wil ik uitstralen. Je motiveert geen jonge mensen met geweeklaag."





Dus over armoede, wachtlijsten in de zorg en files moeten we voortaan zwijgen?

"Neen, maar ik pik het niet dat men laat uitschijnen alsof wij daar niks aan doen. En ik word er kwaad van dat niemand het over zijn lippen krijgt dat onze armoedecijfers bij de allerlaagste van heel Europa zijn. En dan kijkt men nog maar alleen naar het inkomen. U moet eens zien welke sociale correcties wij aanbieden. Ik noem er enkele: op de kinderbijslag, schooltoelagen, waterfactuur en nu ook de energieheffing. Kijk ook naar het resultaat van de taxshift, die wij vanuit onze Vlaamse begroting mee betalen. De laagste lonen gaan volgend jaar 114 euro per maand vooruit. Netto."





Toont u mij eens waar die kracht van verandering zit in uw regering. Onder Kris Peeters waren de begrotingen ook in evenwicht en werd er ook geïnvesteerd in innovatie en welzijn.

"Het is te veel om op te sommen. Dierenwelzijn: voor het eerst is er een beleid die naam waard. De persoonsvolgende financiering in de welzijnssector: een revolutie. De modernisering van het secundair onderwijs: na 20 jaar discussie is het zover. Volgend jaar starten we al met duaal leren, waarbij studenten op de werkvloer opgeleid worden. Oosterweel: na al die jaren gedeblokkeerd dankzij Ben Weyts, de intendant en de burgercomités. En zo kan ik nog even doorgaan. Blijven er nog pijnpunten? Zeer zeker. De files, bijvoorbeeld. We investeren volop, maar het kan niet alleen van de overheid komen. Nog altijd 7 op de 10 Vlamingen nemen de wagen voor verplaatsingen onder de 5 kilometer. Iedereen moet de omslag maken."





U trekt opnieuw extra geld uit voor de integratie van nieuwkomers. Ook daarvan zegt u er direct bij dat het een titanenwerk is.

"Je moet daar niet flauw over doen. Het armoederisico in Vlaanderen zit voor een groot deel bij die mensen. Van de laatste groep vluchtelingen die erkend werd, is bijna de helft laaggeschoold. Velen zijn zelfs ongeletterd. Zowel in het onderwijs als bij de VDAB zetten we keihard in op het aanleren van taal en competenties, maar dat kost tijd. Ik zou niets liever hebben dan dat de vacatures die er bij onze bedrijven zijn, door die mensen ingevuld kunnen worden. Maar dat gaat niet. Onze bedrijven zoeken vandaag technische en hoogtechnologische profielen. Er is een vernieuwende sector die nog kansen biedt voor ongeschoolden en dat is de e-commerce. Maar door onze loonkost en starre regelgeving, hebben we duizenden jobs laten wegglippen naar Nederland. De federale regering heeft die regels nu wat soepeler gemaakt, maar Kris Peeters (CD&V) boekt nog altijd te weinig vooruitgang."





Kan u met uw visie op de inclusieve samenleving nog komen aanzetten binnen N-VA?

"Natuurlijk, het is het beleid van de Vlaamse regering: we leven samen op basis van de Nederlandse taal en de waarden van de Verlichting. En je hoort erbij op basis van burgerschap, niet volgens afkomst. De ene formuleert dat wat scherper dan de andere, maar dat is en blijft onze lijn."





Waarom mocht een vrouw met een hoofddoek dan niet in een reclamecampagne voor de Vlaamse overheid figureren? Die dame werkt nota bene voor u.

"Omdat het om een heel specifieke vacature ging en die foto het beeld creëerde dat we mikten op een bepaalde doelgroep. En dat is niet het signaal dat we willen geven."





Precies. De blanke Vlaming zou wel eens de indruk kunnen krijgen dat een moslim wordt bevoordeeld. En dat doet de potjes toch zo snel overkoken tegenwoordig.

"Neen. Wat ik bedoel is dat de overheid neutraal moet zijn en niet de minste schijn van partijdigheid mag opwerpen. Stel: een homo krijgt aan een loket waar iemand zit met een hoofddoek, niet wat hij wil. Dan gaat die mens misschien ten onrechte denken: 'Het zal wel aan die ambtenaar liggen.' Omgekeerd geldt het ook: als een moslim naar een loket gaat waar iemand met een keppeltje zit. Je moet dat gewoon vermijden. Maar het diversiteitsbeleid bij de Vlaamse overheid: we blijven daar onze schouders onder zetten."





Als ik sommige van uw partijgenoten hoor tekeergaan tegen roetpiet of gemeenten die geen kerststal meer plaatsen, lijkt het alsof de Westerse beschaving op instorten staat. Hoe ziet u de toekomst van het diverse Vlaanderen?

"Ik geloof echt dat we eruit geraken. De radicalisering van een beperkte groep blijft zeer zorgwekkend, maar ik heb de indruk dat er bij veel moslims een gematigde tendens groeit, dat ze westerser worden. Elk jaar woon ik een iftarmaaltijd bij. Daar hou ik een goed gevoel aan over. Jonge moslims komen me vertellen hoe ze huiveren van het extremisme. Ik stel ook vast dat steeds meer jonge vrijgevochten vrouwen met een migratieachtergrond belangrijke maatschappelijke posities innemen. Ik ben dus optimistisch en ik vind ook dat wij wat geduld moeten hebben. Een beweging die bij ons generaties geduurd heeft, verwachten wij van nieuwkomers op een paar jaar. Maar u mag niet vergeten dat wij ook nog maar vrouwenstemrecht hebben van 1948. En ikzelf heb de tijd nog meegemaakt dat mannen en vrouwen gescheiden zaten in de kerk. Meerdere generaties lang hebben we in Europa een strijd moeten voeren voor de gelijkheid van man en vrouw, scheiding van kerk en staat en vrijheid van meningsuiting. Het is net die strijd die het voor nieuwkomers mogelijk maakt om hun religie en cultuur te beleven in een vrije, pluralistische rechtsstaat. En het is net daarom dat wij aan alle nieuwkomers zeggen: 'We gaan die verworvenheden niet terugdraaien. We geven daar geen duimbreed op toe.' Dat men N-VA daarom neerzet als een anti-partij, vind ik jammer. Wij gaan net uit van de sterkte van onze samenleving."



