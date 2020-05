Minister-president Franse gemeenschap Pierre-Yves Jeholet betreurt "aankondigingsbeleid" Ben Weyts TT

27 mei 2020

09u27

Bron: Belga 0 Vlaanderen en het zuiden van het land zijn het politiek niet oneens over de versoepeling van de coronamaatregelen in het onderwijs. Dat heeft de minister-president van de Franse gemeenschap, Pierre-Yves Jeholet (MR), verklaard. Wel stoort hij zich aan het "aankondigingsbeleid" van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). "Die aankondigingen dienen nergens voor en zetten onnodig druk. Binnen de Nationale Veiligheidsraad hebben we bewezen dat nationale eenheid werkt."

Op de Franstalige radiozender Bel-RTL blikte Jeholet vooruit naar een Overlegcomité waar mogelijk vanavond een beslissing zou kunnen vallen over de verdere heropening van de kleuter- en lagere scholen. "We moeten nog contact hebben met de experten voor enkele heel precieze vragen. We zullen nadien beslissen op basis van hun aanbevelingen", aldus de Franstalige regeringsleider.

Vorige week al kondigde het Vlaamse onderwijsveld de versoepelingen aan die binnenkort van kracht worden in de Vlaamse scholen. Die spelen vooral in het kleuter- en lager onderwijs, maar moeten nog een formele go krijgen.



"We moeten vandaag een duidelijke en coherente boodschap geven voor de maand juni, maar vooral voor het nieuwe schooljaar in september", vindt Jeholet. "We zijn geslaagd voor de start op 18 mei, laten we nu vooruitblikken naar die van september.”