Minister Peeters wil zoveel mogelijk wegenwerken laten uitvoeren LH

27 maart 2020

17u22

Bron: Belga 22 Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters roept aannemers in de wegenbouw op om zoveel mogelijk wegenwerken te blijven uitvoeren of opnieuw op te starten. "Zeker in deze periode waar er weinig verkeer is, kunnen dergelijke werken in veilige omgevingen uitgevoerd worden. Ik zou dan ook willen dat de meeste werken voortgang kunnen vinden", zegt de Open Vld-minister. De minister plant overleg met haar administratie en met de aannemers.

Net als in de rest van de bouwsector komen ook in de wegenbouw meer en meer werven stil te liggen als gevolg van de coronacrisis. Voor de aanvang van de coronacrisis waren er in het Vlaams gewest alleen al voor het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 186 werven. Nu, twee weken later, wordt er nog maar op 80 werven gewerkt.

Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters ziet de evolutie met lede ogen aan. Zij roept de aannemers in de wegenbouw op om, waar dat op een veilige manier kan, de werken door te voeren of te hervatten, zeker omdat er nu door de crisis ook veel minder verkeer is.

"Tal van werken zijn immers urgent en eisen een strikte opvolging", zegt de Open Vld-minister. "Denk maar aan gevaarlijke punten op de gewestwegen, grote werven op onze autowegen, de aanleg van fietspaden, aanpassingen van bruggen, oplossing van conflictsituaties en dergelijke meer. Er ligt zoveel werk op tafel dat een uitstel absoluut niet wenselijk is.”

Om liquiditeitsproblemen in de bouwsector te voorkomen, voorziet de regering een pakket ondersteuningsmaatregelen, gaande van tussentijdse betalingen tot kortere betalingstermijnen en voorschotten.

Minister Peeters plant begin volgende week overleg met haar administratie en met de aannemers om na te gaan hoe werken kunnen uitgevoerd of heropgestart worden. De minister roept ook lokale besturen op maximaal mee te werken aan de heropstart van de werken.

Lees ook: Bouwunie vreest voor 245.000 extra tijdelijke werklozen en gigantische bouwachterstand (+)