Minister Peeters wil fiscale voordelen voetballers herbekijken SPS

12 oktober 2018

16u08

Bron: Belga 4 CD&V-vicepremier Kris Peeters wil de fiscale en RSZ-kortingen voor profvoetballers evalueren. Gisteren al zei minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) dat ze de RSZ-kortingen voor de voetbalwereld wil herbekijken als de voetbalsector geen orde op zaken stelt.

Sinds 1978 moeten professionele sporters slechts een forfaitaire RSZ-bijdrage betalen. De toenmalige regering wou het beroep aantrekkelijker maken, in een tijd dat nog geen grote bedragen omgingen in de sport. In 2007 werd daarnaast een fiscale korting ingevoerd. Die zorgde ervoor dat Belgische sporters van dezelfde fiscale tarieven konden genieten als buitenlandse sporters die voor Belgische clubs speelden. De maatregelen zorgden bovendien dat sportclubs extra ruimte kregen om te investeren in hun jeugdwerking.

"Ook al houdt het gerechtelijk onderzoek in het voetbal niet onmiddellijk verband met de maatregelen, we moeten zorgen dat de steun die we geven aan de sport, juist gebruikt wordt. De volgende weken zullen we samen met de collega's bekijken welke maatregelen ter zake kunnen genomen worden. We moeten dat op een verstandige manier bekijken, want zeker voor kleine sportclubs zijn de steunmaatregelen van groot belang", zegt Peeters.

Peeters wil de steunmaatregelen evalueren. "Gezien de kostprijs ervan voor de samenleving, dient het juist gebruik ervan gegarandeerd te worden en kan het niet zijn dat de uitgespaarde bedragen gebruikt worden voor witwastechnieken of andere malafide praktijken".

Ook Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) zei woensdag al in 'De Afspraak' (Canvas) dat de voordelen voor voetballers en clubs in de toekomst enkel houdbaar zijn als de sector "vandaag de stap zet naar zuiverheid, openheid en eerlijkheid".