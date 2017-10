Minister Peeters vraagt onderzoek naar discriminatie bij verzekering borstkanker 17u16

Bron: Belga 0 BELGA Minister van Consumentenzaken Kris Peeters. Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) heeft toezichthouder FSMA gevraagd na te gaan of er sprake is van discriminatie bij de verzekering die vrouwen bij AG Insurance kunnen afsluiten tegen borstkanker. Enkel vrouwen jonger dan vijftig jaar kunnen daarop intekenen. "Er vallen heel wat vragen bij te stellen, want er wordt een grote groep op voorhand uitgesloten", aldus Peeters.

De minister werd vandaag in de Kamer aan de tand gevoeld door Karin Jiroflée(sp.a) over de zogenaamde Femina-verzekering. Vrouwen die intekenen betalen een premie tussen 4 en 24 euro per maand. Als ze de diagnose krijgen, ontvangen ze een uitkering van 5.000 tot 10.000 euro, waarmee ze bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of massages kunnen betalen.

Lees ook Vrouwen kunnen zich nu ook verzekeren voor borstkanker

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) reageerde eerder deze week al afwijzend. Ze merkte daarbij op dat vrouwen boven de 50 jaar er niet meer op kunnen intekenen. "Er zijn pertinente vragen die daarbij moeten en kunnen worden bij gesteld", vulde haar collega Peeters vandaag aan. Hij heeft zich daarom tot de FSMA, die toezicht houdt op de sector van de verzekeringen, gewend om na te gaan of er discriminatie in het spel is bij het aanbieden van het product.

Photo News Minister van Volksgezondheid Maggie De Block.