Minister Peeters over kruispunt waar op kerstavond dodelijk ongeval gebeurde: “Ik denk dat we maatregelen moeten nemen” HLA

27 december 2019

11u12

Bron: Belga 0 “Als blijkt dat er op een kruispunt tien ongevallen in een jaar tijd zijn gebeurd, kan het wel eens aan de infrastructuur liggen. Ik denk dat we dan ook maatregelen moeten nemen.” Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) over het kruispunt in Bree waar op kerstavond een vrouw en haar dochter het leven verloren.

Op het kruispunt van de Sportlaan met de Hamonterweg in Bree werd de auto van een 45-jarige vrouw uit Bocholt dinsdagavond in de flank aangereden toen ze linksaf wilde draaien. Ze overleed ter plaatse. Later stierf ook haar dochter aan haar verwondingen.

Het kruispunt werd pas vorig jaar opnieuw aangelegd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Er werd gewerkt met een ovonde en voorsorteerstroken. In een jaar tijd zijn er opnieuw tien ongevallen gebeurd.

De burgemeester van Bree wil de situatie herbekijken. Ook Lydia Peeters wil er geen gras over laten groeien. "Ik denk dat er een aanpassing moet komen", zei ze vandaag. "Ik heb dan ook onmiddellijk contact opgenomen met Wegen en Verkeer, met de burgemeester en met de politie."

Op 9 januari is er in Bree een interne evaluatie van de verkeerssituatie. Op 17 januari volgt er dan een overleg tussen Wegen en Verkeer en de stad.