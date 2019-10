Minister Peeters: De Lijn moet “polariserende” reclamecampagnes zoals ‘Melk is Dodelijk’ voortaan vermijden kv

17 oktober 2019

17u07

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) wil samen met De Lijn en reclamedochter Lijncom bekijken hoe "polariserende of denigrerende reclamecampagnes" in de toekomst kunnen vermeden worden. Dat heeft de Open Vld-minister gezegd in antwoord op vragen van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) en Martine Fournier (CD&V) over een controversiële anti-melkcampagne van Be Vegan op trams van De Lijn.

Begin oktober ontstond er commotie rond een campagne van de veganistische organisatie Be Vegan. Op trams van De Lijn in Antwerpen en Gent was de reclameslogan "Melk is dodelijk - voor 150.000 kalfjes per jaar". Er kwam meteen stevige kritiek op de campagne en de campagne werd ook na één dag stopgezet.

In de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement voelden Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) en Martine Fournier (CD&V) bevoegd minister Lydia Peeters aan de tand over hoe dit is kunnen gebeuren. Zeker omdat het niet de eerste keer is dat reclamecampagnes bij De Lijn voor discussie zorgen. Zo was er bijvoorbeeld eerder al kritiek op een omstreden anti-abortuscampagne en op illegale gokreclame op de trams en bussen van de vervoersmaatschappij.

“Wansmakelijk”

Volgens minister Peeters ging het om een "wansmakelijke campagne" en wordt er samen met De Lijn en Lijncom bekeken hoe in de toekomst "polariserende en denigrerende campagnes" kunnen vermeden worden. Volgens de Open Vld-minister is er onmiddellijk een initiatief genomen om de campagne stop te zetten, maar had de campagne eigenlijk niet mogen passeren. Dochtermaatschappij Lijncom hanteert een deontologische code waarin onder meer staat dat er voor boodschappen met een dubieuze oorsprong en/of bedoeling geen plaats is op trams en bussen van De Lijn. "Op basis van die code had Lijncom de campagne kunnen weigeren", meent Peeters.

De Open Vld-minister wijst er wel op dat de Jury voor Ethische Praktijken (JEP), het zelfregulerende orgaan van de Belgische reclamesector, intussen een advies met een andere boodschap heeft afgeleverd. De JEP heeft geoordeeld "dat de reclame geen categorie van personen denigreert en evenmin in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens of met de verschillende punten van de JEP-Regels inzake niet-commerciële reclame".