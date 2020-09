Minister neemt ontslag na ongekende haatreacties: “Ik heb mijn grens bereikt” KVDS

17 september 2020

16u00 0 Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Onderwijs en Middenstand in de Duitstalige gemeenschap Harald Mollers (42) heeft dinsdag onverwacht zijn ontslag aangekondigd. Als hoofdreden noemt hij de ongekende haatreacties die hij - net als veel van zijn collega’s - krijgt sinds de uitbraak van de coronacrisis. “Ik heb mijn grens bereikt ”, klinkt het moedeloos.

Mollers, die al sinds 2009 onafgebroken in de Duitstalige regering zetelt voor de regionalistische ProDG, zal op 12 oktober zijn functie neerleggen. Hij zal ook niet meer in het parlement zetelen.

Impact

In een emotionele verklaring vertelt hij over de impact van de coronapandemie op politici en hun medewerkers. En hoe ze keihard zwoegden om de ongeziene crisis te bezweren. “Ik werk sinds 12 maart bijna zeven dagen per week, vaak meer dan 16 uur per dag”, zegt hij. “Lange onderbrekingen zaten er niet in. De druk was – begrijpelijkerwijs – de hele tijd erg hoog.”





Er werd volgens Mollers een antwoord gezocht op de vele vragen die gesteld werden en er kwamen snel maatregelen om het virus te bezweren. Hij geeft daarbij grif toe dat de politici – net als de wetenschappers overigens – niet onfeilbaar waren. “Maar dat is niemand. We moesten telkens werken met de inzichten die er op dat moment waren. En soms werd het geweer van schouder veranderd. Als de bevolking bijvoorbeeld aangaf dat iets niet leefbaar was.”

Politici worden beledigd, beschimpt, belasterd en zelfs bedreigd in brieven, e-mails en Messenger-berichten. Ik spreek uit ervaring

Iets wat het werk er volgens de minister niet makkelijker op maakt, is dat er veel nepnieuws en complottheorieën verspreid worden. Onder meer door zogenaamde ‘corona-ontkenners’. “De toon in deze groepen wordt steeds rauwer en scherper”, zegt Mollers. “Democratisch gekozen politici worden aangevallen en uitgescholden, steeds vaker met naam en toenaam. Er wordt ook steeds openlijker gedreigd met geweld. Politici worden beledigd, beschimpt, belasterd en zelfs bedreigd in brieven, e-mails en Messenger-berichten. Ik spreek uit ervaring.”

Beledigingen

“In de afgelopen weken zijn de vijandigheden, het misbruik en de beledigingen niet alleen in aantal toegenomen, ze zijn ook persoonlijker geworden”, gaat hij verder. “Ik heb nog nooit een politiek debat geweigerd en vindt vrijheid van meningsuiting een waardevol goed. Maar hier gaat het vaak niet meer over het uitwisselen van argumenten, alleen over het toebrengen van schade.”

Volgens Mollers is zijn grens bereikt. “Politici zijn ook maar mensen, met gevoelens en zorgen. Ze liggen ’s nachts ook wakker. Ze betalen soms een hoge prijs als ze een grote verantwoordelijkheid dragen. Ik heb de afgelopen week veel nagedacht en gepraat met de mensen die me dierbaar zijn en ik ben tot de conclusie gekomen dat de prijs die ik en de mensen om me heen moeten betalen voor mijn verantwoordelijkheid, te hoog is geworden. Daarom neem ik ontslag.”

Nadenken

Mollers drukt erop dat het geen gemakkelijke beslissing was, “maar wel een noodzakelijke”. Hij hoopt ook dat ze tot nadenken zal stemmen. “Want wie zal in de toekomst nog verantwoordelijkheid willen opnemen in de politiek, als je moet vrezen om zo uitgespuwd en beschimpt te worden.”

