Minister Muylle: "Werken binnenshuis mogen vanaf morgen” TT

03 mei 2020

19u36 0 Federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) bevestigt dat er vanaf morgen binnenshuis gewerkt mag worden, bijvoorbeeld door schilders. Muylle gaat daarmee in tegen de visie van het Crisiscentrum.



Vrijdagavond werd het Ministerieel Besluit dat de voorwaarden van het exitplan benoemt, gepubliceerd. Nergens staat erin te lezen dat binnenshuis werken in bewoonde panden niet kan. Volgens het Ministerieel Besluit mocht er dus vanaf morgen binnenshuis gewerkt worden, mits de nodige maatregel rond social distancing. In de aangepaste versie van de FAQ, die het Crisiscentrum gisteren publiceerde, staat evenwel te lezen dat bouwwerken binnenshuis in bewoonde gebouwen toch niet zijn toegelaten. De Confederatie Bouw, de Bouwunie en Unizo hadden vandaag dringend om duidelijkheid gevraagd.

Muylle schept nu duidelijkheid. “Ik heb begrepen dat men volop de oefening aan het doen is (van het aanpassen van de FAQ van het Crisicentrum, red.). Maar dat is sowieso enkel een vragenlijst, die heeft geen enkele rechtsgeldigheid. De enige rechtsgeldigheid is het ministerieel besluit, en op basis daarvan mag er gewerkt worden. Bij de mensen thuis.”