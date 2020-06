Minister Muylle aan de tand gevoeld over geannuleerde vliegreizen: “Brief met excuses ontvangen van TUI” HAA

11 juni 2020

16u13 36 Minister van Economie en Consumentenzaken Nathalie Muylle (CD&V) heeft een brief met excuses ontvangen van reisorganisatie TUI. Aanleiding voor het schrijven is een stroom aan klachten van vakantiegangers over luchtvaartmaatschappijen die vluchten verkopen en ze enkele dagen later weer annuleren. De minister kreeg deze namiddag hierover vragen voorgeschoteld in de Kamer.



Veel klachten van getroffen reizigers gaan over TUI fly Belgium. Het gaat om mensen die een vlucht boeken voor de komende vakantiemaanden en enkele dagen later een bericht krijgen dat de vlucht wordt geannuleerd. “Ondertussen hebben de reizigers betaald en krijgen ze geen terugbetaling maar een voucher. Wie op vakantie gaat, moet onbezorgd kunnen genieten en niet een paar dagen na reservatie horen dat dit niet kan”, reageerde minister Muylle eerder al.

Onderzoek

Naar aanleiding van de klachten heeft de politica een onderzoek bevolen. Dat zal zich niet alleen richten op TUI, maar ook op andere luchtvaartmaatschappijen, benadrukte haar woordvoerster. Het is de Economische Inspectie die de praktijken onder de loep neemt. “Het onderzoek is al volop bezig”, antwoordde Muylle deze namiddag in de Kamer. “Wanneer het zal afgerond zijn, kan ik niet zeggen, maar alles wordt in het werk gesteld om dit snel te laten verlopen.”

“Het onderzoek zal vooral steunen op de regels inzake oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten. Die zijn verboden”, onderstreepte de minister. Strafsancties tot 80.000 euro zijn mogelijk en kunnen oplopen tot zelfs 200.000 euro wanneer ook “kwade trouw” kan aangetoond worden, aldus Muylle.

Alle getroffen klanten worden met spoed gecontacteerd om de situatie recht te zetten en hen de zekerheid te bieden dat hun vakantie zoals gepland kan doorgaan, of dat zij voor de oorspronkelijke boekingsprijs een andere vakantie kunnen kiezen, of dat hen een andere reisdatum wordt aangeboden TUI in brief aan minister Muylle

“Na mijn tussenkomst gisteren heb ik een brief ontvangen van TUI waarin de maatschappij haar oprechte excuses heeft aangeboden”, voegde de minister nog toe. De reisorganisatie spreekt in de brief van een “staaltje slechte klantcommunicatie”. “Nooit is het onze intentie geweest om klanten meer te doen betalen voor een reis, die buiten hun wil om is gewijzigd. Dat dit aan bepaalde klanten wel zo is meegedeeld, is een jammerlijke vergissing die niet had mogen gebeuren”, las minister Muylle een passage uit de brief voor.

Meer dan 500 klachten

Volgens TUI worden alle getroffen klanten momenteel “met spoed gecontacteerd om de situatie recht te zetten en hen de zekerheid te bieden dat hun vakantie zoals gepland kan doorgaan, of dat zij voor de oorspronkelijke boekingsprijs een andere vakantie kunnen kiezen, of dat hen een andere reisdatum wordt aangeboden”. Het respecteren van de oorspronkelijke prijs van de boeking is hierbij een belangrijk uitganspunt, meldt TUI ook in een persbericht. Wie begin juli vertrekt, wordt tijdens de komende dagen persoonlijk gecontacteerd. Reizigers die later op het seizoen vertrekken, zullen zo snel mogelijk nadien worden gebeld, klinkt het.

Muylle zegt dat ze het antwoord van TUI op de voet zal opvolgen om ervoor te zorgen dat de reisorganisatie de daad ook bij het woord voegt. Er zijn intussen al meer dan 500 klachten binnengekomen bij de FOD Economie, aldus nog de minister. “Niet alleen over TUI, maar ook over andere maatschappijen.” Klanten van wie de vlucht enkele dagen na de boeking geannuleerd werd, kunnen dat melden via meldpunt.belgie.be.

