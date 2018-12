Minister Marghem: "Houding van Ecolo was absurd" jv

19 december 2018

10u35

Bron: belga 0 Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) spaarde vanochtend voor de start van het overlegcomité haar kritiek op Ecolo niet. Die speelde volgens Marghem een absurde rol in het ontslag van premier Charles Michel.

"Ik vind het bijzonder dat er in de ochtend een motie van aanbeveling was van Ecolo als steun aan de regering en in de namiddag komt er een motie van wantrouwen. Dat is bijzonder, om niet te zeggen helemaal absurd", verklaart minister Marghem.

"De crisis komt er uiteraard door andere elementen, zoals het migratiepact en de houding van de N-VA. Ik zeg niet dat het de fout van de oppositie is. Het is een geheel van factoren, maar ik neem akte van de onverantwoordelijke houding van sommigen. We zitten in een situatie zonder uitzicht door mensen die geen verantwoordelijkheid nemen tegenover de staat", vindt de MR-minister.

Marghem vreest dat de regering nu in een sukkelstraatje is beland en nog maanden een regering van lopende zaken zal zijn. "In elk geval zullen we in mei gewestelijke en Europese verkiezingen hebben. Of er vervroegde federale verkiezingen komen, weet ik niet. De koning is aan het consulteren en dus wachten we af wat er gebeurt", zegt minister Marghem.