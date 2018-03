Minister Marghem countert kritiek coalitiepartners: "Ze zoeken enkel de aandacht op" kg

05 maart 2018

10u44

Bron: Belga 0 Met een forse tegenaanval countert minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) de kritiek van coalitiepartners CD&V en Open Vld op haar parcours in de totstandkoming van het Energiepact. In een interview met De Morgen zegt de minister het gevoel te hebben dat Kamerleden Leen Dierick (CD&V) en Egbert Lachaert (Open Vld) "enkel de aandacht opzoeken" en plaatst ze vraagtekens bij hun dossierkennis. De respectieve partijvoorzitters zijn niet gediend met de uitspraken.

De voorbije weken rees binnen de meerderheid kritiek over de aanpak van minister Marghem. Die sloeg op haar weigering om rapporten bekend te maken over de gevolgen van de kernuitstap in 2025 of de manier waarop ze een cijfer plakte op de meerprijs voor die beslissing. Niet alleen Dierick en Lachaert stelden zich vragen, ook Bert Wollants (N-VA) fronste de wenkbrauwen.

"Elke zomer hetzelfde riedeltje"

De MR-politica houdt vol dat ze altijd transparant is geweest. Na de kritiek vanuit de eigen coalitie bijt ze echter stevig van zich af. "Van meneer Wollants kan ik dat verdragen. Hij beheerst de materie tot in de puntjes en heeft soms briljante tussenkomsten in het parlement. Hij volgt de lijn van zijn partij die absoluut zeker wil zijn van de kostprijs van de kernuitstap".

Voor Dierick en Lachaert is minister Marghem een pak minder mild. "Van hen heb ik veel meer het idee dat ze enkel de aandacht opzoeken, hun kennis is niet altijd van hetzelfde niveau. Ik begrijp dat je dat moet doen als parlementslid. Maar iemand als Dierick komt elke zomer met hetzelfde riedeltje: hoe zit het nu met het klimaatpact? Wel, we zijn er bijna. Lachaert heeft dit dossier ook maar gekregen omdat Annemie Turtelboom intussen weg is".

CD&V-voorzitter Wouter Beke en Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten kunnen allerminst lachen met de uitspraken van de Energieminister. "Een minister zou blij moeten zijn met uitstekende én kritische parlementsleden die wakker liggen van onze energietoekomst. Hopelijk doet u dat ook", richt Beke zich tot Marghem. "Als een minister parlementsleden persoonlijk aanvalt, in plaats van over het dossier te praten, dan weet je dat de argumenten op zijn. Het debat zou zoveel beter zijn als men de 'bal' en niet de M/V zou spelen", vult zijn liberale collega aan in een tweet met de hashtags "#zwaktebod" en "#fail".

Als een minister parlementsleden persoonlijk aanvalt, in plaats van over het dossier te praten, dan weet je...

dat de argumenten op zijn.



Het debat zou zoveer beter zijn als men de ‘bal’ en niet de M/V zou spelen. #zwaktebod #fail @demorgen Gwendolyn Rutten(@ RuttenGwendolyn) link

Uitstap tegen 2025 "niet meer haalbaar"

In een dubbelinterview met De Standaard maken N-VA-energiespecialisten Bert Wollants en Andries Gryffroy nogmaals duidelijk dat ze een volledige uitstap in 2025 niet haalbaar achten. "We verschillen niet van mening met de andere partijen over de eindbestemming, alleen over de weg ernaartoe", zegt Gryffroy. "Het is niet meer haalbaar tegen 2025 een volledige kernuitstap te forceren".

Hij wijst er op dat er in de jaren na 2003, toen de wet op de kernuitstap werd goedgekeurd, niets is gebeurd om de gevolgen op te vangen. "Ik ben er ook geen voorstander van om de huidige kerncentrales langer open te houden dan nodig, maar het is vandaag te laat om ze nog in 2025 te sluiten". N-VA sluit het langer openhouden van twee reactoren als piste naar voren.