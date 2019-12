Minister Lydia Peeters voorziet extra snellaadstations op 13 snelwegparkings HLA

12 december 2019

17u26

Bron: Belga 1 Er komen in 2020 snellaadstations voor elektrische voertuigen op 13 snelwegparkings in Vlaanderen. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft de vergunningen voor de bouw van die snellaadstations goedgekeurd. Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

Om mensen aan te moedigen om over te stappen naar elektrische wagens, maakt de Vlaamse overheid al jaren werk van het uitbouwen van de nodige laadinfrastructuur. De overheid mikt in haar actieplan (Clean Power for Transport) op 7.400 publieke laadpunten tegen 2020. Eerder dit jaar liet minister van Mobiliteit Lydia Peeters al verstaan dat Vlaanderen op schema zit om de nodige extra publieke laadpunten (5.000) te voorzien.

Er is ook nood aan meer snelladers, laadpunten waar gebruikers hun elektrische wagen snel kunnen opladen, met name langs de grote verkeersassen. Minister Peeters laat nu verstaan dat er volgend jaar extra snellaadstations komen op 13 snelwegparkings in Vlaanderen (o.a. in Oud-Turnhout, Postel, Diepenbeek en Peutie). Op deze stations kunnen elektrische auto's snelladen tot 350 kW. Per station worden er gemiddeld vier snelladers geplaatst. "Door de uitbreiding van het aantal snellaadstations voor elektrische voertuigen langs de Vlaamse snelwegen maken we het gebruik van een elektrische wagen gemakkelijker", zegt minister Peeters.

Volgens minister Peeters is het de bedoeling dat de snellaadstations 24/7 publiek toegankelijk zijn. "Door het voorzien van laadinfrastructuur stimuleren we koolstofarme voertuigen en zero-emissievoertuigen bij particulieren en bedrijven. Dit kadert dan ook in onze klimaatplannen om de emissie-uitstoot te reduceren", besluit Peeters.

Eerder op de dag had minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) al bekendgemaakt dat ze 840.000 euro subsidies uittrekt voor twaalf projecten die zorgen voor de vergroening van bedrijfsvoertuigen en deelwagens. Volgens de N-VA-minister moet die investering zorgen voor 614 bijkomende elektrische laadpunten.