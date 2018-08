Minister Kris Peeters wil wetgevend kader voor elektrische laadpalen KVE

28 augustus 2018

18u39

Bron: Belga 0 Minister van Economie en Consumenten Kris Peeters heeft zijn administratie de opdracht gegeven een studie uit te voeren naar laadpalen voor elektrische voertuigen. Hij wil immers een wetgevend kader opstellen om de consument te beschermen, laat hij in een mededeling weten.

Samen met de opkomst van de elektrische auto, neemt ook het aantal laadpalen in het straatbeeld toe. Maar er bestaan verschillende systemen met elk een eigen manier van factureren - abonnement, per kilowattuur, per minuut of een combinatie -, waardoor de consument het bos door de bomen niet meer ziet.

"Klassieke meetinstrumenten in het economisch verkeer zoals weeginstrumenten en benzinepompen moeten geijkt worden. De ijking geeft aan de consument zekerheid dat hij krijgt waarvoor hij betaalt. Het opladen via laadpalen, valt buiten het klassieke wetgevend kader. Het is nodig om deze toestellen juridisch en technisch duidelijk te omkaderen zodat er transparantie is voor de consument. Ik geef de FOD Economie daarom de opdracht om een studie uit te voeren die als basis zal dienen voor deze omkadering", licht minister Peeters toe.

De administratie moet in de studie onder meer nagaan welke systemen er op de markt zijn, de meetmethode en de prijsbepaling. De studie dient ook na te gaan hoe de goedkeuring van de laadpalen en de omkadering in de buurlanden gebeurt, hoe de interactie met de Europese richtlijn voor meetinstrumenten is en of aan consumenten voldoende garanties geboden wordt voor een correcte prijs. "We moeten er gezien de opkomst van elektrische voertuigen voor zorgen dat de consument ook hier absolute zekerheid heeft dat hij krijgt waarvoor hij betaalt", aldus nog Kris Peeters.