Minister Jan Jambon (N-VA) ziet er plots helemaal anders uit FT

30 april 2018

14u01

Bron: Gazet van Antwerpen 2

Het voornemen van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) houdt goed stand. In december besliste hij iets aan zijn gewicht te doen toen hij merkte dat hij begon te hijgen bij het knopen van zijn veters. Dat zegt hij in een interview met Gazet van Antwerpen. “Ik heb dan eens naar mijn BMI gekeken en die wees aan dat ik ziekelijk obees ben. Toen vond ik zelf dat er iets moest gebeuren. Inderdaad, Bart De Wever heeft me ook al eens geplaagd toen ik vet stond”, lacht Jambon. Sinds 1 januari van dit jaar is de minister al 23 kilo vermagerd en er moet nog een kilootje of drie af. Een streng dieet volgt Jambon niet, maar hij eet en drinkt gezonder én gaat drie keer per week lopen met Evy Gruyaert in de oren. “In onze stiel eet je vaak geen ontbijt en 's avonds eet je laat. Door omstandigheden deed ik ook nog eens geen sport. Dan weet je dat elk pondje dat door de maag gaat, gewoon blijft hangen.”