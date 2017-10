Minister Jambon niet welkom in Molenbeek, maar: "Kanaalplan werpt zijn vruchten af" EB

20u21

Bron: Belga 0 Twitter De criminaliteitsgraad in Molenbeek is in het eerste semester van dit jaar met 14,2 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Dat blijkt uit enkele resultaten van het Kanaalplan die de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, Jan Jambon en Koen Geens, hebben meegedeeld. "We gaan niet zeggen dat alle problemen in Molenbeek opgelost zijn, maar het harde werk en de goede samenwerking tussen de verschillende niveaus werpt zijn vruchten af", meent Jambon. Daar blijkt niet iedereen het evenwel mee eens, getuigen graffiti en pamfletten.

Het Kanaalplan is een van de federale speerpunten in de strijd tegen radicalisering en terrorisme. Het plan is ontwikkeld na de aanslagen in Parijs in november 2015 en wordt intussen al anderhalf jaar uitgerold in een achttal Brusselse gemeenten en Vilvoorde. Een evaluatie voor alle gemeenten volgt pas in het voorjaar van 2018, maar Jambon maakte vandaag al een tussentijdse balans voor Molenbeek op tijdens een lezing voor enkele Brusselse N-VA-afdelingen in Molenbeek. Tegen die lezing was protest gerezen middels graffiti en een pamflet van ACAB, wat staat voor 'All Cops Are Bastards'.

Twitter

Zo blijkt volgens de minister dat de criminaliteitsgraad in de hele politiezone Brussel-West in het eerste semester van dit jaar met 14,2 procent is gedaald in vergelijking met het eerste semester van 2016. Vorig jaar daalde die criminaliteitsgraad (het aantal misdrijven per duizend inwoners, nvdr) slechts met drie procent ten opzichte van 2015.

In Brussel-West worden intussen 87 foreign fighters opgevolgd. Het gaat om 15 teruggekeerde foreign fighters, negen mensen die naar de oorlogsgebieden wilden afreizen en 18 mensen waarvan vermoed wordt dat ze zouden kunnen vertrekken. Tweeëntwintig foreign fighters zitten vermoedelijk nog in Syrië of Irak en 23 geestesgenoten zijn er vermoedelijk om het leven gekomen. Ook vijf haatpredikers en twee zogenaamde home terrorist fighters worden opgevolgd. Via het werk van de lokale integrale veiligheidscellen zijn ook 14 inwoners van Molenbeek op de radar beland die vatbaar waren voor radicalisering en begeleiding vereisten.

Het controleren van de woningen in Molenbeek was ook een belangrijke as van het plan. Intussen zijn 11.000 wooneenheden gecontroleerd en 1.539 mensen ambtelijk geschrapt. Daarnaast zijn ook ruim 1.600 vzw's administratief onder de loep genomen. De resultaten: 113 vzw's worden verdacht van criminele feiten, 546 verenigingen vormen het voorwerp van een gerechtelijke procedure en 133 vzw's zijn ontbonden.

Vanavond spreekt @JanJambon in Molenbeek. De politie en de minister zetten zich dagelijks in voor onze veiligheid, en dan dit... Schande! pic.twitter.com/LRxlWHzZGo Johan Vd Driessche(@ jvddriessche) link

BELGA Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).