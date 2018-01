Minister Jambon na onrustige nieuwjaarsnacht: "Wat in Brussel gebeurd is, kan echt niet door de beugel" IB TK HA

In Molenbeek werd onder andere een kerstboom in brand gesproken. Ook in andere Brusselse gemeenten verliep de overgang van oud naar nieuw onrustig. In de gemeente Sint-Jans-Molenbeek hebben jongeren deze nacht enkele voertuigen van politie en brandweer bekogeld met stenen. Een drietal voertuigen liep daarbij lichte schade op aan de carrosserie. Dat meldt de politie van de zone Brussel-West. " Wat in Brussel gebeurd is, kan echt niet door de beugel", reageert minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambom (N-VA) op Twitter.

In Molenbeek was het onrustig tussen 23 uur en 2 uur vanmorgen, zegt commissaris Johan Berckmans van de politie Brussel West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek).

Groepjes jongeren staken in de buurt van de Leopold II-laan in Molenbeek en aan het metrostation Zwarte Vijvers autobanden in brand en bekogelden vervolgens de toegesnelde politie en brandweer met stenen. Een drietal voertuigen liep lichte schade op aan de carrosserie. "De brandweerwagen werd bekogeld met stenen en raakte beschadigd, maar gelukkig raakten geen van onze manschappen gewond", zegt brandweerwoordvoerder Pierre Meys.

Aan het Weststation werd ook een auto in brand gestoken. Voorlopig zijn nog geen verdachten opgepakt, maar de politie heeft wel verschillende onderzoeken geopend.

Binnenlandminister Jan Jambon heeft op Twitter gereageerd op de onrustige nieuwjaarsnacht. "Wat in Brussel vannacht gebeurd is, kan echt niet door de beugel." De N-VA'er wenst op de berichtensite ook iedereen een fantastisch jaar. Hij denkt daarbij in het bijzonder aan politie- en hulpdiensten die vaak in moeilijke omstandigheden hun leven riskeren.

Ook in de Brusselse gemeente Anderlecht was het onrustig tussen middernacht en 2 uur. Op een parking in de Victor Olivierlaan, in de Miessestraat en in de Jaurezstraat werd in totaal in vier wagens brand gesticht. De politie verrichtte 25 administratieve aanhoudingen, maar die hielden geen verband met de brandstichtingen.

Aan het commissariaat van de lokale politie Brussel Hoofdstad/Elsene in de Brusselse deelgemeente Haren werd afgelopen nacht eveneens brand gesticht, aldus nog de Brusselse politie. Twee verdachten konden worden opgepakt.

De brandstichting aan het commissariaat in de Verdunstraat in Haren gebeurde aan de voordeur, maar de agenten konden het vuur snel zelf blussen zodat de schade beperkt bleef. Ter plekke konden twee verdachten opgepakt worden.

Elders in de stad werden nog voertuigen in brand gestoken, onder meer op de Helihavenlaan, langs de Anderlechtsesteenweg en in de Vandenbrandestraat. In de Modelwijk staken vandalen op een speelpleintje dan weer enkele vuilniszakken in brand en op het Prins Leopoldplein werd straatmeubilair in brand gestoken.

"In totaal hebben onze mensen veertien gerechtelijke arrestaties verricht", zegt politiewoordvoerster Ilse Van De Keere. "Vier personen zijn ter beschikking gesteld van het parket. Drieëntwintig mensen werden administratief aangehouden, voornamelijk voor openbare dronkenschap en verstoring van de openbare orde."

Ook de Brusselse brandweer heeft er een drukke oudejaarsnacht op zitten. In totaal deed ze 134 interventies. De manschappen moesten vooral uitrukken voor brandjes in vuilbakken. Dat waren er een zestigtal. Er waren ook vijf branden in woningen en 61 kleinere interventies.

De ambulance moest afgelopen nacht 400 keer uitrukken voor dringende medische hulp.

Ook de brandweer van Moeskroen moest vannacht drie keer uitrukken voor wagens die in brand gestoken werden. De auto's zijn volledig vernield, maar de branden bleven in de drie gevallen wel beperkt tot het voertuig. De politie van de zone Moeskroen heeft een onderzoek geopend.

