Minister Goffin stelt bezoek aan Congo uit voor Europese spoedvergadering over Iran

07 januari 2020

12u10

Bron: Belga

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin stelt zijn bezoek aan Congo uit. De MR-minister zou van donderdag tot zaterdag naar Congo afreizen, maar moet de reis uitstellen omdat vrijdag alle EU-ministers van Buitenlandse Zaken samenkomen in Brussel om zich te buigen over het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran.

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin zou later deze week naar Congo afreizen. Hij zou er onder meer de heropening van het Belgische consulaat-generaal in Lubumbashi bijwonen. Maar de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran dwingen de MR-minister tot een agendawijziging. Vrijdag komen namelijk alle EU-ministers van Buitenlandse Zaken samen over de Iraanse crisis.

"De gespannen internationale situatie tussen de Verenigde Staten en Iran gooit de politieke agenda's van verschillende landen om. Sinds het begin heeft Europa aangedrongen op dialoog en de-escalatie. Het is erg jammer dat ik het bezoek aan Congo moet uitstellen, maar ik zal het bezoek binnenkort wel afronden", zegt de MR-minister.