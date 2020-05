Minister Goffin onderstreept belang van persvrijheid in crisistijd

03 mei 2020

Bron: Belga

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) benadrukt zondag op de Internationale Dag van de Persvrijheid de noodzaak om de rol van een vrije pers in de schijnwerpers te stellen, vooral ook in het kader van de gezondheidscrisis veroorzaakt door de coronavirus-epidemie. "Een onafhankelijke en betrouwbare pers is een belangrijke indicator van een democratische en open samenleving, die alleen goed kan functioneren als de burgers goed geïnformeerd zijn', zegt de minister.