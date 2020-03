Minister Goffin: “Niet alle Belgen in buitenland zullen kunnen terugkeren” HAA

23 maart 2020

10u35

Bron: Belga 12 Coronacrisis Voor Belgen die vastzitten in het buitenland en willen terugkeren naar ons land, is het afwachten of en hoe dat nog kan. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) zal niet voor iedereen die wil terugkeren een oplossing gevonden worden.

Uit sommige landen, zoals uit Marokko, Tunesië en Senegal zijn al Belgen gerepatrieerd. Ook vanuit de Canarische eilanden zullen deze week nog mensen terugkeren. Maar volgens de MR-minister zal niet voor iedereen die wil terugkeren een oplossing gevonden worden. "Helaas zal dat in sommige gevallen niet gaan, daar moeten we eerlijk in zijn", zo zei hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Onze diensten werken 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 Philippe Goffin (MR), minister van Buitenlandse Zaken

Volgens Goffin bevinden er zich zo'n 30.000 Belgen in het buitenland. Niet iedereen van hen wil terugkeren naar België, maar voor wie dat wil, zoekt Buitenlandse Zaken maximaal mee naar oplossingen. “Onze diensten werken 24 uur op 24 en 7 dagen op 7", aldus minister Goffin. “We zijn ons ervan bewust dat er moeilijke situaties zijn", zegt minister Goffin. Hij verwijst onder meer naar luchtvaartmaatschappijen die hun vluchten fors terugschroeven of landen die hun luchtruim sluiten.

Voor sommige andere landen wordt het volgens minister Goffin "moeilijk". Daar vraagt hij de landgenoten geduld. Mensen kunnen wel altijd contact opnemen met de lokale ambassades. Maar de MR-minister wil "eerlijk" zijn. "Voor sommigen zal het helaas niet mogelijk zijn om terug te keren naar ons land", klinkt het.

Lees ook:

België wil zieken massaal testen: “Een land op slot zetten, is niet genoeg om coronavirus te stoppen” (+)

Honderden pv’s voor overtreding coronamaatregelen: “Zo krijgen we virus niet onder controle” (+)

Op spoed met Roos Vormer, deel 2: “Patiënten beginnen sneller binnen te komen. Het is echt begonnen” (+)