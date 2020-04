Minister Geens vraagt respect voor verblijfsregeling aan gescheiden ouders HAA

25 april 2020

07u52

Bron: Belga 3 Coronacrisis Ook tijdens de coronacrisis moet de verblijfsregeling voor gescheiden ouders nageleefd worden. Die boodschap heeft vicepremier en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zaterdag uitgestuurd naar aanleiding van de dag van de ouderverstoting.

Onder meer de Orde van Vlaamse Balies en La Ligue des Familles kregen de voorbije weken heel wat vragen over verblijfsregelingen tijdens de coronacrisis. Het uitgangspunt is duidelijk: de afgesproken regeling moet gerespecteerd worden, tenzij beide ouders akkoord gaan om tijdelijk een andere omgangsregeling te treffen of (een van) de ouders besmet zijn met corona.

Als een ouder weigert het kind over te brengen zoals afgesproken, kan de andere ouder een klacht indienen bij de politie Minister Koen Geens (CD&V)

Geens wijst erop dat het kind er alle belang bij heeft om zijn beide ouders te blijven zien en de ouders er omgekeerd ook belang bij hebben om het kind te zien. “Als een ouder weigert het kind over te brengen zoals afgesproken, kan de andere ouder een klacht indienen bij de politie. Het parket kan de andere partner dan vervolgen", brengt hij in herinnering.



Het feit dat je een klacht kunt indienen, is volgens Geens een belangrijk element in de strijd tegen ouderverstoting.

Wat voor verblijfsregelingen geldt, geldt ook voor onderhoudsbijdragen tijdens de coronacrisis: een vonnis of een onderling akkoord moet gerespecteerd worden. De ouders hebben wel de vrijheid om in deze tijden onderling naar een geschikter compromis te zoeken, waarmee ze beiden akkoord moeten gaan.

