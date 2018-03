Minister Gatz zegt af voor politiek studentendebat omdat er geen vrouw in panel zit Redactie

13 maart 2018

21u19

Bron: Twitter, VRT NWS 18 Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) heeft afgezegd voor een politiek studentendebat omdat er geen enkele vrouw aanwezig was in het zeskoppige panel. “Een panel zonder vrouwen is geen echt politiek debat”, zo tweette de minister.

De Leuvense studentenvereniging Politika organiseert vanavond een politiek studentendebat over 'de macht van de overheid'. In het panel zitten zes mannen, en dat was niet naar de zin naar minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld). "Ik had het zelf ook te laat in de mot, maar dit is 2018: een panel zonder vrouwen = geen echt politiek debat. Zonder mij dus", tweette Gatz.

Hij kreeg al meteen kritiek van mede-panelleden. Lorin Parys (N-VA) tweette: "Jammer voor al de vrouwen in organisatie en publiek dat jullie dan zelf geen vrouw afvaardigen. #Publiciteitsstunt". Ook Tom Van Grieken (Vlaams Belang), eveneens panellid, tweette dat het een gemiste kans was van Gatz om zelf een vrouwelijke debater af te vaardigen. "Hoe belachelijk", klonk het nog bij Van Grieken.

Tegenover VRT NWS zegt Gatz dat hij al onderweg was toen hij doorhad dat er enkel mannen in het panel zaten. "Ik heb me verontschuldigd bij de organisatoren. Maar ik had toch het gevoel dat het raar is om in 2018 enkel mannen uit te nodigen", zegt Gatz. "De twee dames die het debat organiseren reageerden ontgoocheld. Maar ik denk dat studenten politieke wetenschappen wel begrijpen wat de politiek van de lege stoel is."

