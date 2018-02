Minister Gatz over politie-inval bij kunstenhuis voor vluchtelingen: "Men is hier over de schreef gegaan" "Wat gecontroleerd moet worden, moet gecontroleerd worden, maar niet zo" VDBS DCFS HA

12 februari 2018

15u02

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, Bruzz, Facebook 28 Er wordt verbolgen gereageerd op de controleactie vrijdag bij vzw Globe Aroma, een kunstenhuis in het centrum van Brussel dat vluchtelingen en sans-papiers artistiek begeleidt. Volgens artistiek directeur Els Robberecht handelden de agenten onnodig hardhandig. "E en 'routinecontrole' (sic) in het kader van het kanaalplan? Quoi? Brussel verdient beter", reageert Pascal Smet (sp.a). "Men is hier over de schreef gegaan", klinkt het bij Sven Gatz (Open Vld).

Vrijdagnamiddag kreeg de vzw het bezoek van een twintigtal agenten en een aantal controlediensten, onder meer van de FOD Financiën. Die voerden een inspectie uit in het kader van de vzw-wetgeving. De politie en controlediensten controleerden daarbij ook een aantal aanwezigen en medewerkers. Een tiental van hen bleek geen identiteitspapieren te kunnen voorleggen. De medewerkers van de vzw werden ook uit het gebouw gezet door de politie.

De agenten waren agressief en dreigend, zegt Els Robberecht van Globe Aroma. "Iedereen moest zijn gsm laten zien, ondanks dat ze geen huiszoekingsbevel hadden. Zeven van de aanwezige vluchtelingen die we begeleiden, hebben nog niet al hun papieren. Zij werden meegenomen." Directeur Koen Verbert bevestigt dat er zeven mensen werden opgepakt.

Globe Aroma omschrijft zichzelf als "een Open Kunstenhuis in Brussel, een laagdrempelige artistieke vrijplaats waar vluchtelingen en asielzoekers, Brussel(aars), de wijk(bewoners), de migratiesector en het kunstenveld samenkomen". De vzw reageert dan ook geschokt op de gespierde politie-inval van vrijdag. Ook uit politieke hoek komt er kritiek.

Als dit een routinecontrole was waarmee de regering een vzw onder de loep wil nemen, dan leven we in een politiestaat Koen Verbert (Globe Aroma)

"Sociale inspectie als voorwendsel"

Vlaams Cultuurminister Sven Gatz (Open Vld) vraagt de politie om respectvol om te gaan met culturele organisaties en verenigingen. "En niet zo brutaal en gewelddadig zoals dat bij de inval bij globe Aroma het geval was." Volgens Gatz ging het om een actie in het kader van het kanaalplan en lag het initiatief bij de federale gerechtelijke politie. Hij erkent dat de diensten het recht hebben om controles uit te voeren, ook bij culturele organisaties of verenigingen. Maar hij dringt aan op respect.

Gatz vermoedt dat de sociale inspectie als voorwendsel werd gebruikt voor een groepscontrole van sans-papiers. “Ik denk dat men hier toch over de schreef is gegaan", verduidelijkt hij aan BRUZZ. "Op vlak van transparantie en proportionaliteit is er een probleem", klinkt het. De minister gaat zijn boodschap naar eigen zeggen bezorgen aan de ministers van Binnenlandse Zaken, Werk, Sociale Zaken en Bestrijding van Sociale Fraude. Hij wil met hen in dialoog gaan.

Een “routinecontrole” (sic) in het kader van het kanaalplan? Quoi? Brussel verdient beter Minister Pascal Smet (sp.a)

Ook Brussels mobiliteitsminister Pascal Smet stelt zich vragen bij het machtsvertoon van de politie. "Ik hoor dat de inval enorm intimiderend was en begrijp niet goed waarom en hoe net deze plek werd uitgekozen. Globe Aroma is een open kunstenhuis waar professionele kunstenaars aan de slag gaan met nieuwkomers. In de superdiverse stad die Brussel is, is het belangrijk dat er socio-culturele organisaties zijn die zich inzetten voor nieuwkomers", schrijft de sp.a'er op Facebook.

"Het gaat hier over een door de overheid ondersteunde vzw die plots onderworpen zou geworden zijn aan een “routinecontrole” (sic) in het kader van het kanaalplan? Quoi? Wat gecontroleerd moet worden, moet gecontroleerd worden, maar niet zo. Het lijkt eerder uitgedraaid te zijn op een doelbewuste intimidatie waarbij het vertrouwen in onze samenleving is geraakt. De nodig uitleg zal gevraagd en geëist worden. Brussel verdient beter", aldus de minister.

"Multidisciplinaire inspectie"

De politie bevestigt het voorval, maar verzekert dat het om een multidisciplinaire inspectie gaat. "We inspecteren wel vaker vzw's, cafés of organisaties. Dan moeten we ook de documenten van de aanwezigen controleren. Omdat er zich onder hen ook illegale migranten bevonden, lichtten we de Dienst Vreemdelingenzaken in", aldus woordvoerder Olivier Slosse. "Omdat het een publieke organisatie betreft, is een huiszoekingsbevel niet nodig."

Acties

De culturele sector beraadt zich intussen over acties volgend weekend. "Als dit een routinecontrole was waarmee de regering een vzw onder de loep wil nemen, dan leven we in een politiestaat", zegt Koen Verbert, directeur van Globe Aroma in Bruzz. "Onze medewerkers werden geslagen en geboeid zonder dat daar enige aanleiding toe was. Dit kan echt niet."