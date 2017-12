Minister Gatz (Open Vld) wil dat VRT stopt met uitzending religieuze erediensten hr

Bron: Belga 0 BELGA Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open Vld). Als het van minister van Media Sven Gatz (Open Vld) afhangt, stopt de VRT best met het uitzenden van religieuze erediensten. Hij wil daarover in gesprek gaan met de openbare omroep bij de geplande tussentijdse evaluatie van de beheersovereenkomst na nieuwjaar. Dat heeft Gatz in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang).

De openbare omroep maakte vorige week bekend dat het voortaan ook twee islamitische erediensten per jaar zal uitzenden. Die islamitische erediensten komen naast de bestaande rooms-katholieke erediensten en de erediensten van de andere erkende religies in ons land. Maar het uitzenden van religieuze erediensten hoort volgens mediaminister Sven Gatz "niet tot de kerntaken en ook niet tot de autonomie beslissingsbevoegdheid" van de VRT.

Volgens de Open Vld-minister verdienen de verschillende levensbeschouwelijke strekkingen, waaronder de verschillende religies, zeker hun plaats bij de openbare omroep. "Maar in de beheersovereenkomst was afgesproken om de verschillende levensbeschouwingen te integreren in het redactionele aanbod van de openbare omroep. Een eredienst uitzenden is geen redactioneel programma", aldus Gatz. De minister wil daarom de geplande tussentijdse evaluatie van de beheersovereenkomst van de VRT aangrijpen om de kwestie aan te kaarten bij de VRT.

De kwestie zal wellicht ook voer voor discussie zijn binnen de Vlaamse meerderheid. Zo behoort het uitzenden van erediensten volgens CD'V-parlementslid Karin Brouwers tot de "decretale vrijheid" van de VRT. "We gaan toch niet naar een staatstelevisie waarbij we zeggen wat er al dan op tv mag komen?", zegt Brouwers. En ook volgens N-VA zit er een zekere logica in de keuze van de VRT om ook de islamitische eredienst aan bod te laten komen naast de andere erkende religies. Maar volgens parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA) is het dan wel belangrijk dat de eredienst in het Nederlands verloopt en dat de VRT daar ook op toeziet.