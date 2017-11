Minister Gatz: "Ga ervan uit dat VRT niet over één nacht ijs is gegaan" HA

Mediaminister Sven Gatz (Open Vld). "Ik ga ervan uit dat de VRT niet over één nacht is gegaan, en over voldoende argumenten beschikt om de samenwerking met een van hun schermgezichten stop te zetten." Dat zegt Vlaams minister van Media Sven Gatz in een reactie op de beslissing van de openbare omroep om de samenwerking met Bart De Pauw stop te zetten.

De Open Vld-minister benadrukt ook dat "grensoverschrijdend gedrag ernstig genomen dient te worden". "Niet alleen in de media, maar in de samenleving in het algemeen", klinkt het. De mediaminister wijst er tot slot op dat de openbare omroep eerder al het signaal heeft gegeven dat het "integriteit op de werkvloer belangrijk vindt en grensoverschrijdend gedrag niet tolereert".