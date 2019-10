Minister Gatz draagt kabinet over aan nieuwe Brusselminister Dalle jv

07 oktober 2019

10u33

Bron: belga 0 Brussels ministers Sven Gatz (Open Vld) heeft als voormalig Vlaams minister voor Brussel, Media en Jeugd vanochtend officieel zijn kabinet overgedragen aan de nieuwe Vlaamse minister voor Brussel, Media en Jeugd Benjamin Dalle (CD&V).

Vooraleer minister Gatz zijn opvolger wegwijs maakte in de op te volgen dossiers rond Brussel, Jeugd en Media had kersvers minister Dalle nog enkele geschenken voor zijn voorganger. Hij overhandigde minister Gatz enkele lekkere biertjes en ook een toepasselijk wielertruitje van de Vlaamse regering. "Misschien kunnen we binnenkort eens afspreken voor een fietstocht door het Pajottenland", voegde Dalle toe.

De nieuwe Vlaamse minister verzekerde dat hij alvast uitkijkt naar zijn nieuwe bevoegdheden Brussel, Cultuur en Media. "Er zijn heel veel uitdagingen en jij hebt als voorganger getoond dat er ook veel mee te doen is", vertelde Dalle aan Gatz. "Media is altijd een uitdaging en jeugd is misschien een cliché vanjewelste, maar het is wel onze toekomst. Dan is er nog Brussel, onze gedeelde passie. Jij hebt altijd een verbind leiderschap getoond en het is enkel via een goede samenwerking dat we ook zaken kunnen realiseren", stelde Dalle.

Brussels minister voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Promotie van Meertaligheid en Imago van Brussel Sven Gatz kijkt alvast uit naar die samenwerking en was erg tevreden te horen van minister Dalle dat de Vlaamse regering ook de promotie van meertaligheid stevig wil ondersteunen in de komende legislatuur.