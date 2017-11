Minister Gatz blijft bij klacht tegen Vargasss92: "In echte wereld gelden echte wetten" SPS

14u58

Bron: Belga 1 BELGA Vlaams minister bevoegd voor Brussel Sven Gatz blijft bij zijn voornemen om klacht in te dienen tegen de Franse snapchatter Vargasss92, die gisteren aan de basis lag van de rellen in Brussel. Het parket besloot vandaag dat de man op dit moment geen strafrechtelijke inbreuk ten laste kan worden gelegd.

"We zullen klacht met burgerlijke partijstelling indienen tegen de man die dit heeft georganiseerd", zei Sven Gatz gisteravond. "In de echte wereld bestaan ook echte wetten. Het is misschien heel leuk om op sociale media bekend te zijn omdat je bekend bent, maar als je enkele dagen na een van de zwaarste incidenten die deze stad de laatste jaren heeft gekend stampij komt verkopen, zal je wel voelen wat je in gang hebt gezet. Het kan me niet schelen welke persoon schade aan de ruiten van het Muntpunt heeft toegebracht. Vargasss is de organisator en hij zal betalen."

De beslissing van het parket verandert daar niets aan. "Het gaat om het principe", zegt de minister vandaag. "In tegenstelling tot zijn virtuele wereld bestaan in de echte wereld ook echte regels. Ik dien hoe dan ook klacht in tegen Vargasss92 voor de schade aan de bibliotheek."