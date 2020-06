Minister Flahaut stelt voor om plechtigheden voor nationale feestdag te annuleren

11 juni 2020

Bron: Belga

Minister van staat en gewezen Defensieminister André Flahaut (PS) stelt voor om de plechtigheden voor de nationale feestdag van 21 juli te annuleren vanwege de coronacrisis. "In de huidige context zouden we ons beter beperken tot de symboliek van onze nationale feestdag. Uitzonderlijke situaties vereisen uitzonderlijke maatregelen", stelt het kamerlid in een korte verklaring.