Minister Ducarme verdedigt hoe FAVV te werk is gegaan rond listeriabesmetting ttr

08 oktober 2019

17u38

Bron: belga 0 Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) heeft de manier verdedigd waarop het federaal voedselagentschap FAVV te werk is gegaan rond de listeriabesmetting bij Offerman, een Nederlands dochterbedrijf van de Belgische vleeswarenproducent Ter Beke. "Het FAVV heeft zijn rol en opdracht perfect vervuld", verklaarde Ducarme tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

In Nederland zijn door een listeriabesmetting drie mensen overleden en kreeg een vrouw een miskraam. De besmettingen zouden afkomstig zijn geweest van Offerman. Het bedrijf riep vorige donderdag gesneden en verpakte vleeswaren terug die in een vestiging in het Nederlandse Aalsmeer werden geproduceerd, wegens de mogelijke aanwezigheid van listeria. In België riep Aldi daarop gebraden rosbief van het merk Délifin terug. Ook Albert Heijn België kondigde zondag aan vleeswaren terug te roepen die geleverd werden door Offerman.

Barbara Creemers (Ecolo-Groen) vond dat het FAVV te traag had gehandeld en dat al voor de derde keer op twee jaar tijd. Ze wilde van de minister weten wanneer de autoriteiten precies op de hoogte waren van de besmetting. Ook Leen Dierick (CD&V) merkte op dat het bedrijf al maanden in de gaten werd gehouden. Ze toonde zich enigszins ongerust en stelde zich vragen bij de alarmdrempel die wordt gehanteerd.

Aanpak

Volgens minister Ducarme heeft het FAVV correct gehandeld. "Het FAVV en ikzelf werden op 4 oktober geïnformeerd over de terugroeping door Aldi", aldus Ducarme. "Het FAVV heeft onmiddellijk gecommuniceerd in alle transparantie op 4 en 6 oktober, om de consumenten te adviseren, en heeft aan zijn Nederlandse tegenhanger bijkomende informatie gevraagd".

De minister gaf nog aan dat het aantal listeriabesmettingen in ons land stabiel blijft. Het waren er 83 in 2014, 78 in 2015, 104 in 2016 en 74 in zowel 2017 als 2018. Tot 1 september werden er dit jaar 48 genoteerd. Er worden jaarlijks 9.000 stalen gecontroleerd.

Bekijk ook: