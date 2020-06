Minister Ducarme veegt Marc Van Ranst mantel uit in vol Overlegcomité: “Het ging er stevig aan toe” KVDS

24 juni 2020

09u23 0 Minister van Middenstand en Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) heeft viroloog Marc Van Ranst op zijn nummer gezet tijdens een vergadering van het Overlegcomité. Dat schrijft La Libre Belgique. Aanleiding was een uitspraak van Van Ranst op sociale media over het verplichten van mondmaskers in winkels en warenhuizen. “Het ging er stevig aan toe”, getuigt een bron die erbij was in de Franstalige krant.

Het Overlegcomité met politici en experten zat maandag samen. Op de agenda stond onder meer een discussie over het uitbreiden van de verplichting om op sommige plaatsen een mondmasker te dragen. Nu is dat het geval op het openbaar vervoer en op plaatsen waar de sociale afstand niet kan worden gerespecteerd.

Drukte

Terwijl de bespreking aan de gang was, postte Van Ranst – die op het Overlegcomité aanwezig was – zijn persoonlijke mening over het onderwerp op Twitter, zo schrijft La Libre. “In deze exitfase wordt de drukte in warenhuizen en winkels geleidelijk groter en het is niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Ik ben voorstander om mondmaskers te verplichten in de warenhuizen/winkels. ‘Sterk aangeraden’ werkt duidelijk niet”, klonk het.

In deze exitfase wordt de drukte in de warenhuizen en winkels geleidelijk groter, en het is niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Ik ben voorstander om mondmaskers te verplichten in de warenhuizen/winkels. "Sterk aangeraden" werkt duidelijk niet. Marc Van Ranst(@ vanranstmarc) link

Toen minister Ducarme de tweet zag passeren en opgepikt zag worden in de media, ontplofte hij. “Wil u dat we het debat voeren op Twitter?”, slingerde hij Van Ranst in vol Overlegcomité naar het hoofd. Ducarme beschuldigde Van Ranst ervan dat hij de gevoelige discussie over de mondmaskers ondermijnde en de politiek voor een voldongen feit probeerde te zetten.

“Het ging er stevig aan toe”, volgens een bron die erbij was in La Libre. “Van Ranst wist niet waar kruipen. Hij antwoordde dat het niet de eerste keer was dat hij dat standpunt innam.”

Dapper

De viroloog reageerde gisteravond laat op Twitter ook zelf nog op de woordenwisseling. “Ik tweet mijn persoonlijke mening wanneer ik dat wil”, klonk het. “Op zijn nummer zetten? Ik denk het niet, Denis. Ik ben niet diegene die dapper conversaties tijdens een vergadering van het Overlegcomité lekt naar de pers.”

